No es una votación típica en la Junta Departamental. Primero, porque antes de que empiece hay taxis bloqueando y haciendo estruendo en la puerta. Segundo, porque las gradas están repletas de trabajadores de 141 con banderas y globos amarillos. Tercero, porque el Frente Amplio va a apoyar en bloque algo con lo que no está de acuerdo la Intendencia de Montevideo.

Cuarto, porque dentro de la bancada oficialista hay ediles que dicen que es un error votarlo, pero que lo hacen por “disciplina partidaria”. Y quinto, porque entre los tres representantes de la oposición que acompañan el proyecto está uno de los más duros rivales del Frente Amplio en Montevideo.

Previo al inicio de la sesión hubo una caravana de taxis hasta la Junta Departamental en Ciudad Vieja Foto: Ignacio Sánchez

Este jueves se aprobó un proyecto de decreto que prohíbe a los taxis hacer viajes a través de aplicaciones como Uber y Cabify. Se trata de algo que planteó el líder de la patronal, Óscar Dourado, y que fue impulsado por el edil del Movimiento de Participación Popular (MPP), Gonzalo Sánchez.

Uno de los primeros en hablar durante la sesión es Gonzalo Zuvela, edil del sector Seregnistas que lidera el intendente Mario Bergara. Zuvela dice, "con bastante dolor", que acompaña un proyecto que a su criterio es un "error".

El edil recuerda que la intención de la Comisión de Movilidad, incluso en coordinación con la oposición, era solucionar algunos problemas del transporte por aplicación, pero que este proyecto de decreto ingresó recientemente y es distinto de lo que se venía preparando.

“No es un buen antecedente poner arriba de la mesa cosas que no son las que se venían conversando”, subraya, en un cuestionamiento dirigido al interior de su propia fuerza política.

El edil Pedro Pastorín, de la Vertiente Artiguista, también dice que acompaña el proyecto por “disciplina partidaria”. “Tenemos serias preocupaciones sobre los impactos que puede tener en el costo y también en el empleo”, afirma.

En cambio, Sánchez, del MPP, dice que este proyecto va “contra las multinacionales” y que los servicios de los taxis y los choferes por aplicaciones no deberían estar juntos.

El edil del MPP, Gonzalo Sánchez, que fue el principal impulsor del proyecto de decreto para prohibir que haya taxis en aplicaciones como Uber y Cabify Foto: Ignacio Sánchez

“Genera situaciones muy irregulares, como que la aplicación cobra y luego el taxi hace el traslado y en muchos casos el costo efectivo del viaje es menor. Pero resulta que se ha cobrado más de lo que establece la tarifa y eso constituye una clara ilegalidad”, afirma el edil.

La postura de la oposición

Mientras los ediles discuten debajo, y por momentos las visiones parecen mezclarse entre el oficialismo y la oposición, en las gradas las posturas son claras.

Por el lado de la Gremial Única del Taxi —liderada por Dourado— hay operadores, administrativos y oficinistas, pero ningún chofer. La mayoría tiene globos y banderas amarillas con el nombre de Voy en taxi, la aplicación de la patronal.

Trabajadores de 141 y "Voy en taxi", servicios que pertenecen a la Gremial Única del Taxi, liderada por Óscar Dourado Foto: Ignacio Sánchez

Por el otro lado, hay taxistas enfrentados a Dourado hasta el punto de que varios de ellos denunciaron que él los expulsó justamente por usar las aplicaciones. Ellos, que fueron quienes revolucionaron la calle 25 de Mayo un rato antes, reclaman que con Uber y Cabify pueden hacer más viajes y que la prohibición les afectará sus ingresos.

Más allá de algún grito contra el "monopolio" de la patronal y alguna burla a los trabajadores de la patronal, en las gradas el ambiente es tranquilo. A medida que pasan las horas y aparecen los bostezos, algunos taxistas se van.

Pero la discusión en el plenario de la Junta sigue.

Ediles de la oposición cuestionan que el Frente Amplio tratara con “urgencia” este proyecto y advierten que, al quitar a los taxis de las aplicaciones, los costos para los usuarios serán “estratosféricos”.

Taxistas, que defienden el trabajo a través de aplicaciones, ven desde las gradas la votación en la Junta Departamental Foto: Ignacio Sánchez

“Según los datos que nosotros manejamos, entre un 30 y un 40% de los autos de las aplicaciones son taxis”, dice el edil colorado Federico Paganini. “Entendemos que si esa cantidad de autos se elimina, se va a generar un colapso”, añade.

Cuando le toca el turno de hablar a Diego Rodríguez, uno de los ediles más duros con el oficialismo montevideano, el discurso difiere bastante de sus correligionarios.

“Si una persona pide un auto particular, por Uber o Cabify, que le llegue un auto particular. Si quiere un taxi, que pueda pedirlo por los canales del taxi y viajar con la tarifa oficial. Me parece razonable que cada servicio tenga sus reglas claras y que el pasajero sepa qué está contratando”, argumenta para votar junto al Frente Amplio.

Algo similar dicen el también blanco Gabriel Cunha y el independiente Guillermo Kruse, cuyas posturas, muchas veces contrarias al resto de la Coalición Republicana, ya no sorprenden.

Con una visión opuesta está el edil Joaquín Campos que pide más días para analizar el decreto y que vuelva a la Comisión de Movilidad Urbana.

Ediles de la oposición durante la sesión de este jueves sobre la prohibición de que haya taxis en aplicaciones Foto: Ignacio Sánchez

Campos alude a que este mismo jueves, tras una denuncia hecha por Cabify, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía le pidió a la Junta Departamental que recabara su opinión antes de votar el proyecto.

“El órgano regulador por excelencia nos está diciendo: cuidado, analícenlo un poco más, cítennos si es necesario, quizás no tienen en cuenta los perjuicios que esto puede generar”, dice el edil de la Lista 22.

Pero, más allá de las advertencias de la oposición y de la postura contraria de algunos ediles del oficialismo, el proyecto se aprueba con 20 votos afirmativos y 11 negativos. La prohibición empezará a regir el 1° de enero de 2027.

La visión de la IMM

La intendencia se mantuvo al margen de la discusión de los últimos días, pero es conocido que tiene una postura distinta a la que refleja el decreto aprobado por su fuerza política.

El pasado viernes 20, el director de Movilidad, Germán Benítez, fue a la Junta Departamental para hablar con los ediles sobre los cambios en la normativa de las aplicaciones. Allí se manifestó a favor de que el servicio de taxi pueda ser brindado a través de las aplicaciones, si se cumplen ciertas condiciones.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

“Nuestra posición es que, si los servicios pueden respetar la normativa preexistente, pueden incorporarse a trabajar en plataformas, tanto plataformas que solamente brinden servicios de taxímetro como plataformas que brinden otro tipo de servicios”, dijo Benítez.

Sin embargo, más allá de que Uber le pidió expresamente a Mario Bergara que intercediera, la intendencia decidió acatar lo que fuera que aprobara la Junta Departamental.