Entre la salud y las urnas: el fallo que habilitó el reencuentro de los Bolsonaro a dos semanas del balotaje

La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes al candidato presidencial Flávio Bolsonaro a retomar las visitas a su padre, Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, pero sin involucrarlo en la campaña, a dos semanas de la segunda vuelta electoral.

Flávio Bolsonaro irá al balotaje con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre tras haber obtenido en la primera vuelta del 4 de octubre 47% de los votos frente a 45% del gobernante izquierdista, que busca un cuarto mandato.

El senador tenía prohibidas las visitas desde julio por divulgar una carta de su padre en apoyo a su campaña durante una transmisión en YouTube.

El fallo judicial y las condiciones de la medida

El juez Alexandre de Moraes consideró entonces que el exmandatario violó las restricciones impuestas junto a la prisión domiciliaria. La suspensión, de 90 días, terminó el domingo.

El magistrado autorizó retomar las visitas, pero prohibió que tengan "finalidad político-electoral", según la decisión, a la que accedió la AFP.

También vedó la divulgación de "cualquier manifiesto o declaración" de Jair Bolsonaro, incluso por terceros y por cualquier medio.

La defensa del candidato había pedido al juez el 5 de octubre, un día después de la votación, que se adelantara el fin de la restricción o que autorizara a Flávio al menos una visita "de naturaleza exclusivamente familiar". Moraes no decidió hasta que venció el plazo.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos Carlos, Flávio y Jair Renan, y su esposa, Michelle, durante un evento en São Paulo. Foto: OGlobo (GDA)

El escenario de cara al balotaje del 25 de octubre

Jair Bolsonaro es aún considerado líder de la derecha brasileña y su hijo hizo campaña con la promesa de seguir su camino en la presidencia del país. El senador, de 45 años, ha obtenido el apoyo de otros candidatos de la derecha para la segunda vuelta.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Lula.

Está en prisión domiciliaria en Brasilia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña que lo llevó al poder.

Días antes de las elecciones, su esposa, Michelle Bolsonaro, dijo que estaba "ansioso".

"No es que se haya sentido mal, pero ha tenido días más difíciles", afirmó la ex primera dama, quien resultó electa senadora.

AFP