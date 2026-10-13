Salto enfrenta crecida del río Uruguay, que ya dejó un centenar de personas evacuadas por inundaciones

El departamento de Salto atraviesa un período de crecida del río Uruguay que mantiene al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) en constante monitoreo. Actualmente, el número de personas desplazadas de sus hogares asciende a 100, confirmó este martes en diálogo con En Clave País el coordinador de Cecoed en Salto, Aquiles Mainardi.

Las primeras acciones operativas comenzaron a desplegarse hacia el fin de semana cuando la cota superó los 12 metros. Según explicó Aquiles Mainardi, coordinador del Cecoed Salto, el nivel del cauce descendió en las últimas horas tras registrar un pico máximo. "Se mantiene hasta el día de hoy, incluso con una pequeña baja; hace un rato mirábamos la aplicación de Salto Grande y estaba en 11,57 metros", señaló Mainardi.

El registro total del departamento detalla un total de 100 personas desplazadas de sus viviendas debido a las inundaciones. De esa cifra, 70 corresponden a familias autoevacuadas que recibieron asistencia logística para el traslado de bienes y pertenencias. Las 30 personas restantes permanecen alojadas en las instalaciones del club Cruz Alta Uruguay, espacio adaptado para brindar resguardo temporal.

"Tratamos de darles las mayores condiciones posibles, sobre todo en cuanto a la privacidad de la familia, que es algo que nos preocupa bastante", afirmó Mainardi respecto al protocolo de asistencia social ejecutado junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Aquiles Mainardi, de Cecoed Salto, en diálogo con En Clave País Foto: En Clave País

Zonas afectadas y barrios vulnerables en Salto

El impacto de la crecida no se limita al curso principal del río, sino que se extiende hacia los arroyos urbanos que atraviesan la capital departamental. La red hidrográfica local provoca el embalse interno de los cauces Sauzal y Seibal, siendo este último el sector de mayor riesgo.

El retorno de las familias a las viviendas afectadas no está previsto de forma inmediata. Las autoridades mantienen contacto directo con el área de hidrología para evaluar el pronóstico extendido antes de iniciar las fases de limpieza y desinfección. "No estamos pensando en hacer la devolución de esas familias a sus hogares hasta que los informes nos den una cierta estabilidad en el tiempo. La decisión va a ser consensuada", explicó el coordinador del Cecoed.

Crecida en Salto. Foto: Martín Cabrera/El País.

El manejo del embalse en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande resulta clave para amortiguar el volumen de agua proveniente de la cuenca media alta del río Uruguay, apuntó Mainardi.

El esquema de trabajo desplegado en el territorio combina la participación del Ejército Nacional —a través del Batallón de Infantería N° 7— y la Prefectura Nacional Naval en los operativos de evacuación, junto con los equipos sociales del gobierno departamental. La evolución meteorológica de las próximas 48 horas determinará si el nivel del agua mantiene la tendencia descendente o si se requerirán nuevas acciones en la franja costera.