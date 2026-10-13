Tras salida de Larriera, Defensor Sporting anunció su sucesor quien estuvo cerca de ir a la selección con Forlán

El golpe ante Cerro fue muy duro: Defensor Sporting perdió, de atrás, por 3-2 ante un Villero que desde el minuto 58 jugó con 10. Eso significó la renuncia del director técnico Mauricio Larreira, el propio club fusionado lo anunció y dio a conocer su sucesor.

“Defensor Sporting Club informa que Mauricio Larriera presentó su renuncia al cargo de entrenador del primer equipo”, inicia el comunicado que publicó el Tuerto en sus redes sociales. “El Club agradece a Mauricio y a sus colaboradores el compromiso demostrado durante esta etapa y les desea éxito en sus próximos desafíos profesionales”, añade el texto con que el tuerto despidió al entrenador floridense de 56 años.

Asimismo, detalla quién será el nuevo entrenador del conjunto violeta: “Andrés Rodríguez asumirá de manera interina la conducción del primer equipo, acompañado por Rodrigo Gómez como asistente técnico y el profesor Pablo Placeres como preparador físico”.

Defensor Sporting Club informa que Mauricio Larriera presentó su renuncia al cargo de entrenador del primer equipo.



El Club agradece a Mauricio y a sus colaboradores el compromiso demostrado durante esta etapa y les desea éxito en sus próximos desafíos profesionales.



Andrés… pic.twitter.com/4gP468KAGR — Defensor Sporting (@DefensorSp) October 12, 2026

Cabe destacar que Rodríguez estuvo sobre la mesa para integrar el cuerpo técnico de Diego Forlán en la selección uruguaya Sub 20. Era el técnico de las formativas violetas junto a Santiago Espasandín y Diego Jaume.

Finalmente, fue Espasandín el que se quedó con ese puesto para conformar el cuerpo técnico de la Cachavacha en la selección uruguaya Sub 20.

La situación de Defensor Sporting

Lucas Agazzi en el partido entre Defensor Sporting y Cerro. Foto: @DefensorSp.

El momento de Defensor Sporting es muy malo, ya que el elenco del Parque Rodó se encuentra en la posición número 12 del Torneo Clausura con tan solo ocho puntos gracias a dos victorias, dos empates y seis derrotas.

En la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 está en el puesto 11 con 35 unidades debido a ocho victorias, 11 empates y 13 derrotas. Es por esto que el violeta buscará cerrar de la mejor forma la temporada pensando en lo que será la próxima campaña.

Porque de seguir con esta escaza suma de puntos podrá complicarse la permanencia de cara a la temporada 2027. En ese sentido, tiene en claro que debe cambiar la pisada y la primera prueba que tendrá Andrés Rodríguez como entrenador interino será este sábado ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, desde la hora 16:00, por la fecha 11 del Torneo Clausura.