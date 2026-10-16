Bruno Damiani: de los ocho goles en seis partidos a ser el MVP de la fecha de MLS y pelear un récord con cracks

Bruno Damiani atraviesa un momento fantástico en el Philadelphia Union, ya ostenta el mejor récord goleador de su carrera, pese a que le quedan al menos cinco partidos más en la temporada. Además pelea un récord en el torneo, está en la misma línea que Luis Suárez y solo es superado por Lionel Messi.

El 9 de setiembre el delantero uruguayo prendió la mecha con un hat-trick ante Cincinnati —un rival directo por clasificar a playoffs— con el que inició una racha goleadora de ocho festejos en seis partidos, que coinciden con el mejor momento de su equipo.

Es que Philadelphia Union había cosechado apenas un triunfo en los primeros 15 partidos. Fue último en su conferencia desde la fecha 10 hasta la 16, pero un gol de Damiani ante Inter Miami en la derrota 6-4 de su equipo empezó a torcer la historia para un equipo que remontó y hoy se encuentra sexto, en zona de playoffs.

De ahí en más, The Snakes mantuvieron un invicto de 14 partidos —con 12 triunfos— y hoy treparon hasta el sexto puesto en su conferencia, habiendo ganado los últimos ocho encuentros.

Y en esta racha el ex Nacional tuvo un aporte significativo. Inició la remontada ante Kansas City, que pasó de perder 0-3 a ganar 4-3. Hizo dos goles para ganarle de atrás al New York City 3-2, tras comenzar 0-2 abajo. Abrió la cuenta en el triunfo 1-0 ante Real Salt Lake, y selló con doblete la remontada ante Chicago Fire, al que venció por 3-1.

A eso le suma un gol en el triunfo 5-0 ante San Diego y luego tres a nivel internacional. Le anotó dos al Defense Force, de Trinidad y Tobago, por la Concacaf Champions Cup, y uno al Necaxa por la Leagues Cup.

En total lleva 14 goles en 34 partidos, superando los 12 que hizo en 2024 con Nacional, en un torneo que tuvo una racha similar a la actual, con siete goles en ocho partidos.

Balled out on a Wednesday. 🤩



Bruno Damiani is the Player of the Matchday pres. by @MichelobULTRA pic.twitter.com/DUcz1ohkdh — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Pero además sus números no solo se ven reflejados en su cifra goleadora, sino en lo relevante que fue para el equipo. Tres veces ingresó al 11 ideal de la fecha de la MLS y en dos ocasiones fue el mejor de la misma.

Damiani, que el año pasado alzó el Supporter's Shield —mejor equipo de la fase regular— llega en su mejor forma a los playoffs de la MLS Cup y juega además las últimas cinco fechas con el objetivo de remontar cinco puntos para conseguir la clasificación adelantada a la Concachampions.