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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de octubre al 18 de octubre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
12/10/2026, 22:22
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Antonio Oviedo celebra un gol con la camiseta de Capiatá de Paraguay.
Antonio Oviedo celebra un gol con la camiseta de Capiatá de Paraguay.
Foto: @toto.oviedo.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 12 de octubre:

Antonio Oviedo

El delantero con inferiores en Nacional, pasaje por Miramar Misiones y extensa trayectoria en Paraguay marcó en la victoria por 3-1 de Deportivo Capiatá ante Benjamín Aceval en el ascenso del fútbol guaraní.

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