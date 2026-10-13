Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de octubre al 18 de octubre de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 12 de octubre:

Antonio Oviedo

El delantero con inferiores en Nacional, pasaje por Miramar Misiones y extensa trayectoria en Paraguay marcó en la victoria por 3-1 de Deportivo Capiatá ante Benjamín Aceval en el ascenso del fútbol guaraní.