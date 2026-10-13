Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 12 de octubre al 18 de octubre de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 12 de octubre:
Antonio Oviedo
El delantero con inferiores en Nacional, pasaje por Miramar Misiones y extensa trayectoria en Paraguay marcó en la victoria por 3-1 de Deportivo Capiatá ante Benjamín Aceval en el ascenso del fútbol guaraní.
🟡🔵Se cerró la fecha 28 de la Intermedia 2026 en el Erico Galeano, con victoria de Deportivo Capiatá por 3-1 sobre Benjamín Aceval. ⚽️Los goles del triunfo capiateño fueron obra de Antonio Oviedo, Jorge Benítez y Eduardo Estigarribia, mientras que Matías Medina descontó para el conjunto chaqueño. #IntermediaAPF2026— Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 13, 2026
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