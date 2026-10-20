¿Qué opina del desempeño de Diego Forlán al frente de la selección? Cuatro periodistas comparten su visión

Los primeros partidos de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya pusieron en marcha una nueva etapa para el equipo y despertaron distintas miradas sobre su desempeño como director técnico. Sábado Show consultó a cuatro periodistas deportivos para conocer qué balance hacen de sus primeros pasos, qué aspectos destacan de su trabajo y qué esperan de esta etapa.

Estas fueron las respuestas de Julio Ríos, Diego Jokas, Diana Piñeyro y Nadia Fumeiro.

Julio Ríos - periodista

El periodista deportivo Julio Rios. Foto: Leonardo Maine

Hay un aspecto que lo beneficia y es haber agarrado una selección con la vara muy baja. Venía de hacer el peor campeonato del mundo de la historia, además de todos los problemas internos entre Bielsa y los jugadores. Se pasó de un técnico de 71 años a uno de 47 que además jugó con algunos de los futbolistas citados. Esto le permite un contacto más fluido y restablecer el buen ambiente, que había sido un factor que había repercutido en lo futbolístico. Llamó a los jugadores que había que llamar y los ubicó en los puestos que tenían que jugar. Con eso ya generó un repunte. Esta primera gira la salvó con buena nota.

Diego Jokas - periodista

Diego Jokas, periodista deportivo, locutor y presentador de radio y televisión uruguayo, en las oficinas de Radio Sarandí, en Montevideo, ND 20240129, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En líneas generales fue positivo. Mejoramos en generación de juego y en producción ofensiva. Veníamos con una carencia de goles importante y ese es uno de los aspectos más importantes que se corrigieron. Considero especialmente los partidos contra Corea y Japón, porque India es un rival de tercer orden que no da ni para tener en cuenta. Por otra parte, hablé con jugadores y recalcan que había buena onda hacia adentro del equipo, en referencia a lo que venía sucediendo antes. Es importante también que Darwin Núñez haya vuelto a marcar goles con la selección después de dos años. El saldo es positivo.

Diana Piñeyro - periodista

Los primeros tres partidos de Forlán al frente de la selección me dejaron sensaciones positivas, que fueron creciendo con el correr de los encuentros. Uruguay fue de menos a más. La derrota 3-1 ante Japón funcionó como un sacudón necesario: un recordatorio de que los partidos se juegan hasta el último segundo y que la concentración debe ser máxima. Después, el equipo mostró una evolución que fue más allá de los resultados. El trabajo y las ideas empezaron a reflejarse en la cancha, con respuestas colectivas e individualidades destacadas. Pero, sobre todo, Uruguay recuperó algo que necesitaba: confianza, rebeldía y compromiso.

Nadia Fumeiro - periodista

Nadia Fumeiro.

El inicio del ciclo Forlán dejó varias cosas positivas. Lo primero a destacar son 13 goles en tres partidos, lo cual es importante porque a Uruguay le venía costando generar situaciones que terminen en gol. Los goles de Darwin Núñez, además, cortaron una racha de casi dos años sin marcar con la selección. Desde lo futbolístico, a pesar del poco tiempo de trabajo, se notó la intención de salir a presionar alto y por varios tramos lo ejecutaron y sacaron provecho de eso. La vuelta de Torreira y lo que puede aportar a la selección por su juego y características me parece una buena elección de Forlán. Pienso que fue un buen comienzo.