Bruno Damiani recibió un golpazo en la cabeza, pero siguió e hizo otro golazo para el Philadelphia de la MLS

El delantero uruguayo Bruno Damiani sigue haciendo goles en la Major League Soccer de Estados Unidos y extendió su buena racha a nueve goles en los últimos siete partidos con el Philadelphia Union, que este sábado igualó 2-2 ante Charlotte en el Subaru Park.

Damiani sentenció el empate con un zapatazo desde el borde del área, pero minutos después abandonó la cancha algo mareado por un golpazo que había recibido incluso antes de convertir el gol. Un suceso poco común porque además estuvo muy cerca de salir al momento de la incidencia, cuando quedó cerca de dos minutos tendido sobre el césped.

Milan Iloski abrió la cuenta de penal para Philadelphia a los 23' de juego, pero Charlotte lo dio vuelta con goles de Rodolfo Aloko (48') e Idan Toklomati (62').

Enseguida llegó esta incidencia: minuto 66', saque lateral a favor del Philadelphia y es Bruno Damiani quién va a disputar una pelota aérea. Llega primero logra peinar el balón, pero recibe un fuertísimo cabezazo del central

Morrison Agyemang, que lo deja tendido en el césped.

Lo curioso es que la jugada terminó en gol, pero fue anulado por offside.

Bruno Damiani looked like he was going to come out for this challenge but he has stayed in the game https://t.co/Bw9Cw7Paj0 pic.twitter.com/7BRIXWofFK — The Free Kick (@FreeKickPod) October 17, 2026

El uruguayo debió ser atendido por el cuerpo médico de su equipo y estuvo cerca de ser sustituido, pero logró incorporarse y decidió seguir jugando un rato más. Siete minutos después, rompió el arco de un zapatazo y puso el empate. La pelota le quedó servida al borde del área y remató fuerte de zurda para ponerla contra el palo. Un balazo, imposible de atajar para el arquero rival.

73' | GOAL BRUNO DAMIANI!!!



Moments before, it looked like Damiani was coming out for a potential concussion, he stays on and gets his 12th goal of the season.



Great build up play for the goal.



Philadelphia 2-2 Charlotte#doop pic.twitter.com/F8UaWAofVq — The Free Kick (@FreeKickPod) October 17, 2026

Aguantó unos 10 minutos más en cancha, pero finalmente se fue sustituido a los 82' y le dejó el lugar a Malik Jakupovic. Será sometido a estudios para confirmar la gravedad y si existe alguna contusión más profunda.

Damiani fue elegido MVP de la fecha anterior

Bruno Damiani atraviesa el mejor momento goleador de su carrera en el Philadelphia Union de la MLS. Desde el 9 de setiembre, cuando convirtió un hat-trick ante Cincinnati, el delantero uruguayo anotó nueve goles en siete partidos, una racha que lo llevó a ser elegido como el mejor jugador de una fecha del torneo estadounidense. Su rendimiento también ha sido clave para la recuperación de su equipo, que pasó de ocupar los últimos puestos de su conferencia a ubicarse sexto, en zona de clasificación a los playoffs.

El atacante formado en Nacional fue determinante en varios triunfos recientes, con goles que permitieron remontadas ante Kansas City, New York City y Chicago Fire. Además, convirtió ante Real Salt Lake y San Diego, y sumó tres tantos en competencias internacionales: dos por la Concacaf Champions Cup y uno por la Leagues Cup. En total, acumula 15 goles en 35 partidos durante la temporada, superando los 12 que había anotado con Nacional en 2024.

Su gran presente también se refleja en los reconocimientos individuales: integró tres veces el equipo ideal de la fecha de la MLS y fue distinguido en dos ocasiones como el mejor futbolista de la jornada. Con cinco fechas de la fase regular por disputar antes de los playoffs de la MLS Cup, Damiani buscará sostener su nivel y ayudar al Philadelphia Union a remontar los cinco puntos que lo separan de la clasificación anticipada a la Concachampions. Además, pelea un registro goleador en el que comparte cifras con Luis Suárez y solo Lionel Messi lo supera.

