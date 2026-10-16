Di Candia respondió a Evitta Luna por precios de los alquileres y repasó medidas del gobierno

El subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Christian Di Candia, grabó un video para responder a la influencer uruguaya Evitta Luna, quien fue invitada a TDT del streaming de Olga, uno de los más vistos de Argentina, y que desde ese medio de comunicación reclamó que el gobierno de Yamandú Orsi debe mejorar su política para que los jóvenes accedan a un alquiler.

"Es muy necesario que el Estado garantice viviendas dignas para los jóvenes", apuntó la influencer. Di Candia señaló que "mucha gente" le mandó el video y le "hizo comentarios" sobre el tema, por lo que decidió responder.

"Primero decirte, y decirle a la gente que tomó este tema por acá, que tienen razón: es una situación muy compleja, angustiante, difícil en Uruguay y cada vez más difícil en el mundo", reconoció el jerarca que fuera intendente de Montevideo entre 2019 y 2020.

"Pero también es una situación de la que somos plenamente conscientes y que nos tiene trabajando mucho desde el día cero", apuntó y señaló que "para el problema de la vivienda no hay una única solución" sino que hay que colocar "muchas políticas diferentes en la cancha porque cada familia y cada persona tienen una necesidad distinta".

Christian Di Candia en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"La única manera de competir en el mercado es que los Estados tengan vivienda pública de calidad y en eso estamos trabajando", dijo y resumió algunas políticas, como la que se lanzó hace pocas semanas y que implica la "construcción de más de 1.500 viviendas públicas, del Estado, no de especulación del mercado, que se van a poder alquilar en el programa de alquiler social y con cupos especiales para los jóvenes".

Habrá de distintos tamaños y precios, pero una casa de un dormitorio se alquilará como máximo a $ 15.000 mensuales, y Di Candia aclaró que este es un máximo porque "como mucho" se pagará "el 30% de los ingresos que cobran en el hogar".

También recordó que este mismo jueves se lanzó otro programa, denominado Abriendo Puertas, que es para que familias puedan comprar su primera vivienda.

Estas familias podrán solicitar al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) un crédito de hasta 95% del total del precio de la vivienda: "Antes se pedía 20% de ahorro previo y ahora se pide 5%, pero además para pagar esa cuota al BHU el Ministerio de Vivienda subsidia a quien lo necesite hasta un 30% de la cuota".

"Una persona o una familia va a poder acceder a la compra de su vivienda por menos de lo que hoy paga un alquiler", resumió Di Candia.

Así las cosas, mencionó que "falta mucho" pero que ya se desplegaron estas herramientas y hay "muchas más". Pero, además, planteó que "en el último año Uruguay mejoró el salario real mucho más que en los cinco años anteriores acumulados". También que "en un año y siete meses de gestión logró que 97.000 personas abandonaran la línea de pobreza".

Para finalizar su video, Di Candia valoró que los temas de vivienda "se debatan en los streaming", que tienen fuerte alcance en la población joven.

Cuál fue el reclamo de Evitta Luna a Yamandú Orsi

Evitta Luna cuestionó el precio de los alquileres en Uruguay y dirigió un reclamo al presidente Orsi durante su participación en TDT, el programa del popular streaming argentino. La artista pidió políticas de vivienda para los jóvenes y recordó las dificultades que atravesó cuando alquilaba con dos de sus hermanos en Goes.

"Yamandú, te estoy hablando a vos", disparó después de describir los obstáculos que, a su entender, enfrentan quienes intentan independizarse y estudiar.

Su planteo comenzó con una referencia a un informe del medio digital Topic sobre las dificultades de los jóvenes para alquilar en Uruguay. A partir de allí, cuestionó los precios de las viviendas pequeñas y su relación con los ingresos.

[STREAM] "Estado ausente a más no poder": "Evitta" Luna aseguró que, en Uruguay, el alquiler de un monoambiente "paupérrimo" cuesta un sueldo mínimo, reclamó "viviendas dignas para los jóvenes", y se preguntó cómo da "la energía para estudiar" sin comer bien.



📹 @olgaenvivo https://t.co/3CPGHDBgho pic.twitter.com/FkbdHd4Ksb — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 14, 2026

"Un monoambiente paupérrimo, feo, un cuchitril, en el medio de Cordón te sale $ 25.000, el sueldo mínimo", afirmó. Según sostuvo, ese costo obliga a compartir espacios reducidos: "Tenés que procurar mudarte con un amigo, no matarte en ese monoambiente".

La artista también extendió su crítica a la posibilidad de acceder a una propiedad. “Comprar un monoambiente sale US$ 200.000”, expresó, antes de reclamar la intervención estatal.

"Es muy necesario que el Estado garantice viviendas dignas para los jóvenes. Es muy difícil estudiar con tu madre y con tu padre en tu casa de familia, que están a los gritos", sostuvo.