Evitta Luna apuntó contra Orsi por los alquileres en Uruguay y los precios de "un cuchitril": "Estado ausente"

Evitta Luna cuestionó el precio de los alquileres en Uruguay y dirigió un reclamo al presidente Yamandú Orsi durante su participación en TDT, el programa de streaming de Olga. La artista pidió políticas de vivienda para los jóvenes y recordó las dificultades que atravesó cuando alquilaba con dos de sus hermanos en Goes.

"Yamandú, te estoy hablando a vos", disparó después de describir los obstáculos que, a su entender, enfrentan quienes intentan independizarse y estudiar.

Su planteo comenzó con una referencia a un informe del medio digital Topic sobre las dificultades de los jóvenes para alquilar en Uruguay. A partir de allí, cuestionó los precios de las viviendas pequeñas y su relación con los ingresos.

"Un monoambiente paupérrimo, feo, un cuchitril, en el medio de Cordón te sale 25 mil pesos, el sueldo mínimo", afirmó. Según sostuvo, ese costo obliga a compartir espacios reducidos: "Tenés que procurar mudarte con un amigo, no matarte en ese monoambiente".

La artista también extendió su crítica a la posibilidad de acceder a una propiedad. “Comprar un monoambiente sale 200 mil dólares”, expresó, antes de reclamar la intervención estatal.

"Es muy necesario que el Estado garantice viviendas dignas para los jóvenes. Es muy difícil estudiar con tu madre y con tu padre en tu casa de familia, que están a los gritos", sostuvo.

[STREAM] "Estado ausente a más no poder": "Evitta" Luna aseguró que, en Uruguay, el alquiler de un monoambiente "paupérrimo" cuesta un sueldo mínimo, reclamó "viviendas dignas para los jóvenes", y se preguntó cómo da "la energía para estudiar" sin comer bien. 📹 @olgaenvivo https://t.co/FkbdHd4Ksb — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 14, 2026

Luna vinculó el problema habitacional con la salud mental y con el desgaste económico de sostener una vivienda compartida. "Está todo ausente: la salud mental, no hay vivienda digna, no podés alquilar con tus amigos porque se te va la vida", señaló.

En ese punto, recordó su propia experiencia. "Yo alquilaba con dos de mis hermanos en Goes, que es bastante céntrico, y comía arroz con croquetas de papa, o dos veces por día porque no te daba", relató. Y agregó una pregunta sobre las condiciones para continuar una carrera: "¿Y cómo te va a dar para estudiar después?".

El reclamo terminó dirigido al gobierno uruguayo. "Estado ausente, esto va para Uruguay, más presencia en que los estudiantes tengan viviendas dignas. Yamandú, te estoy hablando a vos", concluyó.