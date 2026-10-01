Alquileres de $ 15.000 y subsidios en las cuotas: los planes oficiales para los problemas de la vivienda

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, aseguró que el gobierno que lidera Yamandú Orsi tiene una estrategia para bajar el precio de los alquileres y también el costo al cual las familias de ingresos bajos y medios pueden acceder a la compra de la vivienda propia.

En diálogo con En Clave País, el exintendente de Montevideo dijo que el gobierno debe tener una agenda que "intente resolver los problemas y dificultades que hoy tiene la sociedad", y el acceso a la vivienda es uno de ellos. Según explicó, cree en la necesidad de que "exista un mercado libre de alquileres pero también un mercado público de alquiler social" para que las familias "no tengan que hipotecar la cantidad de ingresos del núcleo familiar" que hoy colocan para acceder a una "vivienda digna".

"Hoy en Uruguay los sectores colocan de 25% a 28% de sus ingresos en el alquiler. En los sectores más bajos es casi el 40%. La cantidad de propietarios viene disminuyendo, la de inquilinos viene en aumento, y en general en el mundo entero, esto no es solamente un problema de Uruguay", explicó.

En esta línea, marcó la necesidad de que los estados "generen políticas que superen los períodos de gobierno", y puso el ejemplo del cooperativismo, que empezó décadas atrás y se ha ido puliendo, por el cual se hicieron "decenas de miles de viviendas que están fuera del mercado especulativo". Este tipo de políticas permiten no solo un "acceso asequible" a una casa o apartamento sino que las familias tienen "garantizada la permanencia" porque se trata de una vivienda propia. "Se queda sin trabajo y no queda sin vivienda, cosa que en el mercado sí sucede", apuntó.

Christian Di Candia en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

El mercado privado de viviendas "sigue existiendo porque siempre van a existir familias, personas o fondos que van a comprarlas", pero en paralelo "tenemos que garantizar que las generaciones más jóvenes, personas que quieren tener familia y no logran salir de un monoambiente o de un dormitorio, puedan tener opciones", puntualizó el subsecretario.

Créditos del BHU del 95% y los cambios paralelos a la Ley de Vivienda Promovida

Hay proyectos oficiales para acceder a una vivienda propia. Di Candia señaló que la Ley de Vivienda Promovida que da exoneraciones impositivas a la construcción "logró aumentar el stock" pero "no disminuir los precios", y por tanto ha servido para tener "efectos positivos sobre el empleo, la inversión y la ciudad" aunque "no logró ser una llave de acceso" para sectores de ingresos medios y bajos.

"Este gobierno dividió la vivienda promovida libre, que se ve para el gobierno como una ley que promueve la inversión y el empleo, y por otro lado una vivienda promovida topeada, a precios topeados al mercado", dijo en referencia al plan Entre Todos. Allí el empresario privado invierte y construye a un "precio topeado" y es el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) el que "da a la familias el 95% del crédito para la compra". Además, "en caso de que los ingresos no sean suficientes para el pago, el Ministerio de Vivienda subsidia hasta un 30% del pago de esa cuota al BHU". La idea es garantizar el acceso a la vivienda propia "con un precio similar o menor al alquiler".

Proyecto en Ciudad Vieja: construcción en predios públicos y redensificación

También hay un proyecto específico para poner casas a la venta en Ciudad Vieja. Consiste en la construcción de edificios en suelos públicos, en predios que actualmente están en desuso. "Se viene avanzando, estamos en la redacción por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con el llamado para los primeros padrones", dijo, aunque advirtió que en paralelo se están realizando "estudios de impacto arqueológico".

"Se busca unir instrumentos distintos para generar una política pública que permita redensificar una zona central. Siempre extender la ciudad es muy caro, cuando hay lugares que tienen muchísimo espacio. Ciudad Vieja perdió el 50% de la población en muy pocas décadas y hay muchísimo suelo público no utilizado", expresó. Contó que la ecuación incluye "suelo público, inversión privada, precios topeados y colocación de la demanda", lo que implica que el llamado a las familias lo hace el Ministerio de Vivienda y no los privados. También formará parte del plan Entre Todos, y por tanto el BHU prestará el 95% del costo de las viviendas a las familias con la condición de que sea su primera casa. "No es vivienda que van a poder comprar familias que ya tienen vivienda", aseguró.

Christian Di Candia en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Precios de alquileres sociales y el tope de hasta $23.000 por mes

En cuanto a los alquileres, la idea del gobierno es colocar hacia el final del período de este gobierno "3.000 soluciones de alquiler social", aunque recién comenzó con un plan piloto de 74 en los departamentos de Montevideo, Tacuarembó y Artigas. Actualmente se están "licitando mil viviendas públicas más" que estarán en "20 edificios en todo el país".

Se trata de viviendas construidas por el Estado, y es el Estado quien directamente las pone en alquiler: "Colocamos un precio máximo de alquiler de un dormitorio en $15.000, de dos dormitorios en $19.000 y de tres dormitorios en $23.000, es el máximo porque está sujeto a los ingresos de las familias, pueden obtener subsidios sobre ese precio, que es considerablemente menor al del mercado".

Finalmente, otro plan que tiene el gobierno es el "alquiler social de vivienda privada", que implica un subsidio parcial del alquiler. Sin embargo, este proyecto Di Candia prevé que esté pronto sobre fin de año.