El divorcio entre Aire Fresco y la 404 dejó heridas abiertas y ambos pujan por ser los mayores protagonistas en 2029

De a poco empieza a reconfigurarse la interna del Partido Nacional, que pasa raya después de las últimas elecciones. La situación está lejos de ser un “borrón y cuenta nueva”, aunque varios comienzan a acomodar el cuerpo de cara a 2029. Hay nuevas agrupaciones —como la que presentó Valeria Ripoll hace una semana—, pero, sin duda, el mayor cimbronazo en este sentido lo provocó el senador Martín Lema hace ya más de un año, cuando se retiró del sector Aire Fresco para fundar su propio movimiento nacional y se quedó con el número de la lista que estaba a su nombre en Montevideo: la 404. En su momento, de ambos lados de la trinchera primó el silencio, pero esto cambió días atrás. Es claro que hay heridas que aún siguen abiertas.

Aire Fresco se vio forzado a reconvertirse. Así impulsó la Lista 2020, en clara referencia al triunfo de la coalición en ese año, de la mano de Luis Lacalle Pou, uno de los fundadores del sector junto a Álvaro Delgado, el candidato derrotado en 2024 y hoy presidente del Directorio del Partido Nacional. Las otras caras más visibles de la agrupación son ahora los senadores Graciela Bianchi y José Luis Falero. También está el diputado por la capital Pedro Jisdonian, quien fue el que apuntó a Lema, sin nombrarlo, en un acto vinculado a la nueva lista el pasado sábado.

“Las listas tienen números. Pero la historia no la escriben los números”, dijo en el acto en el Centro de Protección de Choferes, abriendo la puerta a la que constituye la principal crítica que se le ha hecho a Lema desde el sector tras la escisión. Y continuó: “Los cargos pasan, las responsabilidades cambian y las listas pueden cambiar de número. Pero hay algo que no se puede comprar, heredar ni conseguir con un trámite: el cariño y el respeto de la gente”.

Lema no se fue solo. Con él se marcharon varios dirigentes, entre ellos el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez; los diputados José Luis Satdjian y Juan José Olaizola, y el exministro del Interior, Nicolás Martinelli.

La existencia de dos corrientes bien diferenciadas dentro de Aire Fresco era conocida desde antes de las últimas elecciones. Incluso, el apoyo de Lema a Delgado como candidato no fue inmediato de cara a 2024. En determinado momento, entre un grupo de dirigentes blancos se llegó a hablar de Lema como candidato para esa instancia. Él siempre lo descartó. También lo hizo Lacalle Pou, quien, cada vez que fue consultado al respecto, sostuvo que Lema estaba abocado al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Cuando se concretó la escisión, Bianchi dijo en rueda de prensa: “Si a mí me preguntan cuáles son las verdaderas diferencias entre los dos, ideológicas no son. ¿Es un tema de formas diferentes de encarar la política? Puede ser. ¿Sensibilidades diferentes en el relacionamiento con los militantes? Puede ser. Pero no nos llevamos mal. No tenemos diferencias personales”.

Falero, que se quedó en Aire Fresco, reivindicó al sector frente a cualquier otro del Partido Nacional: “Fue el corazón del gobierno de Lacalle Pou” y, además, es el que “motivó y logró un cambio en el país”. Ese mismo día, Bianchi afirmó que Aire Fresco es “una columna vertebral” y así “tiene que seguir siéndolo”. Asimismo, con un mensaje de unidad, aseguró que le “parecen bien” las listas y los sectores, pero llamó a “no perder de vista lo fundamental”: lo que "importa", dijo, es el partido.

Dentro de Aire Fresco, en tanto, algunos consideran, fuera de micrófono, que nadie debería haber utilizado la lista 404 en Montevideo. En el interior, el número sigue perteneciendo al sector, pues Lema solo lo tenía registrado en la capital. Quienes se fueron y quienes se quedaron, argumentan, pusieron mucho esfuerzo y dinero en la construcción de su relevancia. Desde la nueva 404, en cambio, entienden que tienen derecho a utilizar el número porque está registrada a nombre del excandidato a intendente desde hace 20 años. El sector de Lema, en tanto, aún no tiene nombre, y sus dirigentes dicen que no tienen apuro en ponérselo. Es, entonces, solo la 404.

El lunes hubo un plenario de la nueva 404 de Montevideo en el Club Valle Miñor, en Pocitos, donde se habló sobre salud mental y las elecciones de los consejos vecinales del sábado 8 de noviembre. En varios momentos, Lema tomó el micrófono y criticó al gobierno nacional y al departamental de Montevideo. A simple vista, era un acto más. Pero, aunque sin estridencias, también se recogió el guante en la disputa por el número de la lista. Fue Olaizola quien, en medio de los agradecimientos por el trabajo de la militancia en el 18º aniversario de la lista —la lista, no el sector—, afirmó que es una de las “grandes del partido” y que tiene “mucho futuro por delante”.

Minutos después, el intendente Umpiérrez aseguró que está “feliz de ser parte del proyecto 404”. Les espera, señaló, el "gran desafío” de ser protagónicos dentro de un partido que, como siempre, ya empieza a renovar una competencia interna que hoy tiene a la lista 40 como el sector más grande, en función de la última elección nacional. Pero Umpiérrez remarcó que su grupo va por el "buen camino", porque en estos días recorrieron “Rivera, Artigas y Río Negro”.

A eso agregó el intendente rochense: “Se siguen sumando compañeros en todos los rincones del país a lo que va a ser una gran columna política, que va a ser el respaldo del futuro gobierno”.

El departamento complicado

La nueva Lista 404 tiene algunos énfasis claros: las críticas a la gestión de la seguridad, con el exministro del Interior, Martinelli, a la cabeza; las críticas a la gestión de la salud, con el exsubsecretario de Salud Pública, Satdjian, en el centro de la escena y con el foco puesto en el accionar de la ministra Cristina Lustemberg y del presidente de ASSE, Álvaro Danza; y las críticas a la gestión de Montevideo, con Lema como principal referente.

Lema fue candidato a la Intendencia de Montevideo en 2025, cuando fue derrotado por Mario Bergara. Hoy es, además, presidente de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional. En filas blancas entienden que busca construir el camino para volver a enfrentarse al Frente Amplio en las elecciones departamentales de 2030.

En el evento de Aire Fresco la semana pasada, en tanto, Delgado hizo notar que la capital es una preocupación compartida, e instó a los dirigentes del sector a ocuparse: “Recorran, estén, visiten, escuchen en cada barrio de Montevideo”.

Días después, Jisdonian señaló a El País que la capital “siempre ha sido un tema de ocupación”, porque existen “las ganas y la expectativa de que pueda haber un comportamiento electoral distinto” y de que puedan “conectar de otra manera con una parte del electorado”.

Delgado, en tanto, anunció que renunciará a la presidencia del Directorio un año antes de las elecciones internas de 2029. Su destino, obviamente, será ponerse al hombro el liderazgo de Aire Fresco, cuando Lacalle Pou confirme su candidatura, algo que en el Partido Nacional todos dan por hecho.

“Al otro día, espero que con el deber cumplido de haber hecho un partido más grande, inclusivo, incluyente, movilizado, descentralizado, donde todos nos sintamos más orgullosos de ser blancos, me van a tener acá como un militante más acompañándolos para ser de vuelta gobierno a nivel nacional”, dijo, ganándose el aplauso de los presentes.