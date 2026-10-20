Reapareció Lacalle Pou en Paraguay: el expresidente participó de un evento junto a Santiago Peña

El expresidente de la República y líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, reapareció en público durante un evento en Paraguay junto al presidente de ese país, Santiago Peña.

El mandatario paraguayo compartió una serie de fotos junto a Lacalle Pou, con quien estuvo durante un evento organizado por la Cámara Vial Paraguaya que tuvo lugar en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay.

El evento, que se realiza anualmente, este año reunió a autoridades del Gobierno nacional de Paraguay, organismos multilaterales y referentes del sector privado bajo el lema "Infraestructura que transforma vidas", según consta en la publicación de la organización.

Santiago Peña en un evento en Paraguay junto al presidente de ese país, Santiago Peña. Foto: Instagram @santipenapy

"La agenda pone en el centro una pregunta que atraviesa al sector: cómo sostener y ampliar la inversión en infraestructura en un escenario de restricciones fiscales", añade la publicación.

Habló Peña, luego la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y también el presidente de la cámara organizadora. Participaron también representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

La exposición del expresidente en Paraguay

Lacalle Pou estuvo a cargo del cierre de uno de los bloques, quien tenía previsto compartir "la experiencia de su país" en un panel denominado "Cómo sostener la inversión en infraestructura más allá de los ciclos políticos". De tarde, Lacalle Pou volverá a hablar en el evento.

Santiago Peña en un evento en Paraguay junto al presidente de ese país, Santiago Peña. Foto: Instagram de Santiago Peña

En su cuenta de X, junto a las fotos, Santiago Peña escribió: "El verdadero desarrollo del Paraguay se construye con obras reales y con la convicción firme de que podemos liderar el futuro. Durante la apertura del 6to Foro y Exposición de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), apostamos a fortalecer la alianza con los gremios y el sector privado para seguir invirtiendo en infraestructura vial, social y, sobre todo, en nuestra gente".

"Más allá del cemento, estamos impulsando una transformación de visión y mentalidad para posicionar a nuestro país donde se merece. ¡El resurgir de un gigante ya está en marcha!", añadió el mandatario.