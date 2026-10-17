Contundente mensaje de diputado de Aire Fresco pone al descubierto rispideces internas: “La confianza se gana”

Este sábado se lanzó oficialmente la lista 2020, nuevo número del sector Aire Fresco del Partido Nacional, más de un año después de que el senador Martín Lema anunciara su salida —junto con el de la lista 404 de la capital, que está registrado a su nombre— de este sector nacionalista . Bajo el lema “una nueva etapa para seguir construyendo juntos”, el acto contó con la participación de Álvaro Delgado, Graciela Bianchi y José Luis Falero, entre otros.

Uno de los que tomó la palabra fue el diputado Pedro Jisdonian, quien lanzó un contundente mensaje que puso al descubierto las rispideces generadas por el cambio de número. “En política los cargos pasan, las responsabilidades cambian, las listas pueden cambiar de número. Pero hay algo que no se puede comprar, ni heredar, ni conseguir con un trámite: el cariño y el respeto de la gente”, disparó Jisdonian.

Sin hacer alusiones individuales ni citar a nadie en particular, el diputado nacionalista prosiguió su discurso marcando que "Las listas tienen números. Pero la historia no la escriben los números".

Pedro Jisdonian durante acto de la lista 2020 Foto: Difusión

"La historia la escriben los hombres y las mujeres. Los que estuvieron desde el principio. Los que caminaron los barrios. Los que golpearon puertas. Los que trabajaron cuando nadie les aseguraba una victoria", agregó.

"Porque una cosa es tener un número de lista y otra muy distinta es construir una trayectoria. Los números se registran. La confianza se gana", remarcó Jisdonian.

Luego, señaló el trabajo de Álvaro Delgado al frente de la agrupación e hizo referencia a la lealtad: "Yo creo profundamente en la lealtad. En la lealtad a las personas, a las ideas y a los proyectos que uno comparte", expresó. Y aclaró la diferencia entre ser leal y ser obsecuente: "La verdadera lealtad no consiste en darle siempre la razón a alguien, consiste en no darle nunca la espalda".

A su turno de palabra, el cofundador de Aire Fresco y actual presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue menos incisivo con el cambio de número de lista y apuntó a la unidad.

Álvaro Delgado durante la presentación de la lista 2020 Aire Fresco Foto: Difusión Aire Fresco

"Ahora en mi rol de presidente del Partido Nacional, presidente de todos los blancos, lo que pensamos de una forma, lo que pueden pensar de otra, pero mi responsabilidad hoy es mantener un partido movilizado, abierto, inclusivo, incluyente, descentralizado y sobre todo unido. Porque esa es la base de todo. Nadie vota a alguien donde se están tiroteando todo el tiempo", dijo Delgado.

La salida de Martín Lema de Aire Fresco

En agosto de 2025, el senador nacionalista Martín Lema anunció su salida del sector Aire Fresco y la creación de un nuevo sector, con el número 404 en su lista.

En octubre del año pasado celebró el primer plenario con el apoyo de otros exintegrantes de Aire Fresco, entre ellos el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez; los diputados José Luis Satdjian y Juan José Olaizola; el exministro del Interior Nicolás Martinelli y el secretario general de la comuna de Rocha, Valentín Martínez.

Martín Lema junto a Álvaro Delgado. Foto: Ignacio Sánchez.

El pasado mes de junio, Aire Fresco presentó su lista en Montevideo, que el propio Álvaro Delgado describió como una "nueva etapa" con un "lindo número" —2020, el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou— pero en un "viejo cauce".

El presidente del directorio aseguró que “este 2020 —en referencia al número de la lista— va a hacer posible el 2030, que va a ser el primer año del próximo gobierno” del Partido Nacional.