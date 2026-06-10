Aire Fresco lanzó nueva lista en Montevideo y Delgado aseguró que hay "debilidad institucional producto de bobadas”

Aire Fresco presentó su lista en Montevideo, que el propio Álvaro Delgado describió como una “nueva etapa” con un “lindo número” —2020, el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou— pero en un “viejo cauce”. El lanzamiento en un hotel en Pocitos se dio meses después de que Martín Lema anunciara su salida —junto con la lista 404 de la capital— de este sector nacionalista.

Delgado, hoy presidente del directorio del Partido Nacional, fue el décimo y último orador de la noche. Lo antecedieron varios integrantes del sector, dentro de los que estuvieron los senadores Graciela Bianchi y José Luis Falero y el diputado Pedro Jisdonian.

El presidente del directorio aseguró que “este 2020 —en referencia al número de la lista— va a hacer posible el 2030, que va a ser el primer año del próximo gobierno” del Partido Nacional.

Delgado, a su vez, afirmó que los blancos son “diferentes”, en referencia a los episodios que protagonizó el presidente Yamandú Orsi en las últimas semanas, como la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe. “Que explique lo que tenga que explicar pero nosotros tenemos que cuidar ese reflejo institucional por el que pensamos en el día después. Uruguay y los uruguayos son más importantes”, dijo.

Asimismo, en el lanzamiento de la lista señaló que el gobierno está “en jaque” y el presidente está “en vilo” desde hace 15 días “con una debilidad institucional producto de bobadas” por “errores autoinfligidos”.

“La vida te enseña que el tiempo termina dando paso a la verdad y poniendo las cosas en su lugar. Si te ponés con la vara moral y ética, juzgás a los demás y empezás a tirar piedras, un día estas te caen en la cabeza. Aquellos que eran las varas morales de todos nosotros, hoy están calladitos o tratando de explicar lo inexplicable”, añadió.