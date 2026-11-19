El gobierno uruguayo salió esta mañana al mercado global de capitales con la emisión de un bono en euros con vencimiento al 30 de noviembre de 2034. Es la primera vez desde 2005 que Uruguay emite deuda en esa moneda y se espera que el título tenga un tamaño de mercado, esto es el equivalente a US$ 750 millones o más.

Como salida (luego se ajusta en base a la demanda), Uruguay ofrece pagar un interés de MS más 160 puntos básicos. El Mid-Swap Rate (MS) es la tasa fija de referencia del mercado de swaps de tipos de interés en euros, y es precisamente la tasa base sobre la que se añade el spread de los bonos (como el MS+160 indicativo del bono de Uruguay).

El Mid-Swap Rate es la “tasa libre de riesgo de mercado”. El miércoles, la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había informado que designó a los bancos BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan para coordinar llamadas con inversores locales y del exterior para sondear la emisión de un bono en euros a ocho años de plazo. Estos tres bancos actúan como colocadores conjuntos (joint bookrunners) de la emisión.

Además, la semana pasada el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, estuvo en Europa para mantener contactos con potenciales inversores en un bono en euros.

La última salida de Uruguay al mercado internacional había sido el 28 de julio de este año con la emisión de la reapertura del bono global en pesos uruguayos, con vencimiento en 2035, y la reapertura del bono global en dólares, con vencimiento en 2037. En esa ocasión obtuvo el equivalente a US$ 1.697 millones.