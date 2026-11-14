Se vienen dos emisiones de deuda de empresas en Uruguay en las que podrán invertir pequeños ahorristas

Dos emisiones de deuda de empresas se preparan en el mercado de capitales uruguayo, en la que podrán invertir pequeños ahorristas. Ambas serán en Unidades Indexadas (UI) a la inflación, por el equivalente a unos US$ 20 millones aproximadamente.

Por un lado Ciemsi Capital (la sociedad que canaliza las inversiones de Ciemsi Group en concesiones, proyectos de participación público-privada -PPP- y otros proyectos de infraestructura) va a emitir Obligaciones Negociables (ON) por un monto de 100 millones de UI (equivalentes a aproximadamente US$ 16 millones).

La operación, estructurada por Nobilis Corredor de Bolsa, es a un plazo de 15 años, ofrecerá una tasa de interés nominal anual de 5,75% y se realizará bajo el régimen de Emisión Simplificada de Oferta Pública.

“Esta emisión representa una oportunidad para que los inversores participen del financiamiento de proyectos de infraestructura de largo plazo, a través de un instrumento en UI y con un esquema de garantías que combina los flujos de tres activos concretos (el nuevo paso de frontera de Fray Bentos, la unidad de internación de personas privadas de libertad bajo PPP y la tercera vinculada al desarrollo de la infraestructura de Agua Metropolitana en Aguas Corrientes) más el respaldo solidario de Ciemsa, dijo María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis en un comunicado.

Planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Foto: Leonardo Mainé.

"Trabajamos en estructurar una propuesta que permita acercar al mercado de capitales uruguayo nuevas alternativas de inversión vinculadas al desarrollo de infraestructura", agregó.

La suscripción se llevará a cabo en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) el 24 de noviembre. El tramo minorista, que representará el 10% del monto de la emisión. permitirá suscripciones individuales de hasta 500.000 UI (unos US$ 82.500). El tramo general representa el 40% del monto de la emisión, y sin límite máximo por inversor, y Nobilis, como estructurador, se reserva el 50% restante para colocar con sus clientes.

Por otro lado, la empresa de portería remota y seguridad para edificios Foxsys emitirá ON por 24.277.177 de UI (unos US$ 4 millones), en un programa autorizado por hasta 100 millones de UI.

En este caso, la emisión es a seis años de plazo más dos de gracia y paga un interés anual de 6,5%.

Centro de monitoreo de la empresa Foxsys. Foto: Foxsys.

Para garantizar el pago Foxsys constituye el Fideicomiso de Garantía “Bono Foxsys 3 UI”, al cual cede sus derechos de crédito presentes y futuros contra los edificios y administraciones de gastos comunes clientes.

En este caso INXTO Partners es el estructurador y la suscripción será en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) los próximos 26 y 27 de noviembre.

La firma utilizará los fondos para reperfilamiento financiero e inversión en el desarrollo tecnológico del negocio.