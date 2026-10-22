Fiscalía: pese a mensaje de Orsi, en el gobierno y el FA recrudece la oposición a Ferrero y pujan por su cambio

Las versiones son múltiples y hasta contradictorias por estas horas, pero lo cierto es que el Frente Amplio (FA) y la coalición republicana habían acercado posiciones para resolver la actual vacancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —para lo cual hay plazo hasta este 25 de octubre— y la renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) como parte de un mismo paquete, y que todo quedó en la nada a partir de la divulgación —este martes— de parte de lo conversado entre los bloques. Concretamente, de lo que se intercambió entre el senador frenteamplista Daniel Caggiani y el nacionalista Javier García al final de la semana pasada y que según fuentes parlamentarias del oficialismo y la oposición había supuesto un avance importante.

El hecho implicó —además de fuertes acusaciones cruzadas entre Caggiani y García— poner otra vez arriba de la mesa el nombre de Mónica Ferrero, fiscal subrogante de Corte que el gobierno de Yamandú Orsi tiene el firme propósito de sustituir, aunque hasta el momento no ha podido porque la coalición republicana tiene el mismo firme propósito, pero para mantenerla —y destrabar esto supone la consecución de una mayoría de tres quintos en el Senado que el oficialismo no tiene.

La figura de la fiscal de Corte quedó esta semana en el medio de la discusión pública por varios motivos. El principal se debe a declaraciones que hizo el mandatario el lunes por la noche, cuando dijo que él no tenía "urgencia" por cambiarla, pero que sí veía como prioritario que, "a nivel de partidos", se resolviera la renovación de los otros cargos que están pendientes. "Sé que vamos a llegar a un acuerdo", adelantó.

Pero a esa declaración siguieron una serie de manifestaciones desde filas frenteamplistas, en las que, por un lado (y en la voz de Caggiani) se descartó que el reemplazo de Ferrero —como habían entendido en la coalición e incluso entre legisladores del propio partido de gobierno— se quitara de las conversaciones para acordar los otros cargos; y, por el otro (en la voz de Fernando Pereira, presidente del FA, en este caso), se pidió la renuncia de la jerarca y se profundizó en los cuestionamientos que en el oficialismo pesan contra ella.

Pereira no dejó lugar a dudas: "Ella misma debería dar un paso al costado", opinó entrevistado por TV Ciudad. Y profundizó: "Somos muy cuidadosos pero una parte importante no la está respaldando, debería pensar si es el lugar donde debería continuar".

Esa, aclaró, "es la posición del Frente Amplio, no del presidente de la República", y en diálogo con El País agregó que no quiso transmitir "urgencia", porque en ese caso su demanda debería ser para "mañana". "El presidente —puntualizó— no dijo que no había que tratar este tema, dijo que no tenía urgencia, como obviamente no la hay". Pero sobre el fondo del asunto insistió: "Pienso que a esta altura de su carrera, con su prestigio, si no recoge un consenso general y es subrogante de un subrogante, Ferrero, a quien respeto como persona aunque no la conozco, puede seguir su carrera como fiscal. Y que se encuentre un nombre que acuerde todo el sistema político. No es un tema de maldad, es un tema de falta de acuerdo".

Ese mensaje, no obstante, cayó bien en la Torre Ejecutiva —dijeron a El País fuentes del gobierno—, porque reflejó el "sentir" de integrantes de Presidencia y de buena parte de la dirigencia frenteamplista, que ya ha dicho —el senador Eduardo Brenta lo resumió en una intervención que hizo el 25 de agosto en un comité de base— que el liderazgo de Ferrero en el Ministerio Público no les da "garantías".

Al mismo tiempo, al gobierno continúan llegándole comentarios "negativos" sobre la gestión de Ferrero, con lo que, "más allá" de la opinión de Orsi, el deseo del Ejecutivo es encontrar un sucesor "cuanto antes" para corregir la "caótica" administración del organismo, dijo un integrante del Ejecutivo.

En este sentido, en la Torre Ejecutiva también observaron con preocupación las críticas formuladas por la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, Claudia González, en entrevista con La Diaria este lunes. Allí dijo que no tenía un "buen diálogo" con Ferrero y que había propuestas del gremio que no eran escuchadas por la jerarca, incluso cuando "deberían serlo para mejorar la calidad del trabajo y de vida de los fiscales".

El "problema" que visualizan en el gobierno, concluyó una de las fuentes consultadas, es que Ferrero tiene "una interna complicada" en la institución pero también una "externa": es decir, falta de respaldo del sistema político.

La "conferencia" que no fue y los "códigos" que se rompieron

El tema volvió a la agenda a partir de la noticia de que unas negociaciones que parecían descarriadas y destinadas al fracaso —la de los cargos de contralor— se habían encaminado bajo el entendido que la suerte de la Fiscalía no estaba en juego para definir la renovación de la Corte Electoral, el TCR y la vacante en el TCA.

Caggini desmintió esa versión pero, además, cuestionó que se divulgara el encuentro mantenido con García. "Cuando estábamos conversando sobre esto, sale públicamente una reunión que habríamos tenido con García", dijo a Radio Sarandí el frenteamplista, que también criticó que se dijeran cosas "que no sucedieron" y que terminaron minando la confianza. "Hay códigos que se han roto", manifestó.

García también dio su versión, en diálogo con Azul FM. Allí no solo habló de la reunión mantenida "el viernes al mediodía" y de lo que a su entender fueron los términos de ese diálogo —en lo sustancial, que quedaban de lado las negociaciones por la Fiscalía— sino también que Caggiani había dado un paso más y planteado "una forma de comunicar" el acuerdo por los cargos. "El planteo —dijo el senador blanco— fue hacer una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Le dije: 'No corresponde', eso se lo contesté inmediatamente".