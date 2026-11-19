De cara a la próxima contienda electoral en Peñarol, el panorama político continúa sumando definiciones. En las últimas horas, la Lista 97 – Tradición y Gloria Peñarolense emitió un comunicado oficial confirmando su apoyo a la fórmula encabezada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal, resolviendo además su integración directa a la Lista 10.

Según detalla el comunicado firmado por el presidente de la agrupación, el Dr. Luis De María —primer presidente del básquetbol de Peñarol en el regreso de la disciplina al club cuando Barrera era presidente— la resolución no fue tomada a la ligera, sino que es el resultado de una instancia de diálogo, intercambio y reflexión colectiva entre todos sus integrantes.

Los motivos del respaldo

Damiani Ruibal presentó plan de obras del Campeón del Siglo. Foto: Natalia Rovira

Desde el sector argumentaron que el presente del club exige condiciones específicas de conducción. En el comunicado subrayan el convencimiento de que la institución necesita "unidad, experiencia, liderazgo y una visión de futuro" que permita fortalecer su institucionalidad y sostener el crecimiento deportivo y social.

Para la Lista 97, el binomio compuesto por Damiani y Ruibal —junto al equipo de trabajo que los respalda— representa la garantía necesaria para cumplir con estas demandas en el actual momento que atraviesa la entidad aurinegra.

Compromiso institucional

De cara a la campaña y a la gestión futura, la agrupación reafirmó su compromiso de militar con "responsabilidad, convicción y sentido de pertenencia", asegurando que el foco estará puesto exclusivamente en los intereses de la institución y de sus socios e hinchas.

El comunicado cierra con una consigna que resume el espíritu de la alianza de cara a las urnas: "Porque por encima de cualquier nombre o agrupación está Peñarol".

