Elecciones en Peñarol: Freddy García anunció a Macaluso, Pandiani y Rienzi en su equipo de trabajo

Ya empezó la cuenta regresiva para las elecciones de Peñarol del sábado 12 de diciembre. Los candidatos empezaron a anunciar sus alianzas y los equipos de trabajo con los que proyectan gobernar el club si les toca. Uno de ellos es Freddy García, quien sostiene que no hará alianzas para ir detrás de otro candidato porque confía en su electorado, y este miércoles puso sobre la mesa la mayoría de los nombres que lo respaldarían en un eventual gobierno del club.

Entre ellos sobresalen tres: Edgardo Rienzi para encargarse de la sanidad, Damián Macaluso para la dirección técnica de todas las formativas, y Walter “Rifle” Pandiani, quien ocuparía la secretaría general de la gestión deportiva.

Nota a Walter Pandiani, director tecnico uruguayo de Albion Football Club, en el Complejo de La Mutual en Montevideo, ND 20240613, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

El equipo de gobierno de Freddy García

La lista sigue con otros nombres. Juan Carlos Herrera estaría al frente del área económica y José “Pepe” Herrera, de la estrategia deportiva. Alejandro Valenzuela ocuparía el cargo de “director de metodología” y sería además el preparador físico institucional.

Fabián Coito tendría a su cargo la gestión de las formativas y Laura Puppo lideraría el área de psicóloga. En el área de seguridad estaría Javier Fornaro, conocido como “el Gitano”. Rilo Márquez y Álvaro Costa se encargarían de la “seguridad de convivencia civil”.

Por último, menciona a Edgar Welker para representar a Peñarol dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde hoy el club no tiene representante.

Lo único que le falta por definir a García es quién lo acompañará en la fórmula, un nombre que todavía no confirmó.