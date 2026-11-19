"Llevamos 26 años de este siglo en el que los números no nos favorecen, y cómo darlo vuelta tiene que ser una gran preocupación y ocupación de todos los directivos”, sentenció Evaristo González en entrevista con Ovación. Esa preocupación lo llevó a fundar en 2011, unos meses después de que la IFFHS galardonara a Peñarol como “El Club del Siglo XX de América del Sur”, su agrupación y bautizarla como “Espacio Siglo XXI”, con la intención de intervenir desde adentro en la política de un club que consideraba arcaico en muchos aspectos.

Evaristo fue secretario general de Peñarol durante la administración de Jorge Barrera. En las elecciones de 2020 obtuvo un 12% de adhesión, en los comicios que ganó Ignacio Ruglio. Tres años después alcanzó el 39% y quedó a apenas 685 votos de la reelección del actual presidente: obtuvo 5.025 sufragios contra los 5.710 de Ruglio que fueron récord.

Con Ruglio fuera de la contienda, Juan Pedro Damiani aparece como el principal candidato a vencer, según la mayoría de las encuestas. Evaristo considera que tiene la experiencia, el equipo y el respaldo electoral necesarios para disputarle la presidencia. “Los números lo dicen: hoy somos la opción para competir realmente contra Damiani. Juan Pedro es una persona histórica, con un apellido muy relevante en la historia del club y con quien considero que nos tenemos un respeto mutuo. Pero es una opción que ya fue probada, cuyos resultados ya conocemos. Lo que le digo al socio que piense en el futuro y en un cambio real, que abandonemos la mentalidad del Siglo XX y le demos lugar a la del Siglo XXI”.

Sobre las críticas que recibe por su postura como dirigente, aseguró que lo tienen sin cuidado: “Estamos en campaña política y es parte del juego. Yo trato de marcar la verdad y los hechos que, a mi entender, pueden ser positivos para Peñarol, y denunciar los que son negativos. Por ejemplo, me preguntaste por el básquet: era un clásico, lo importante son los jugadores y la relevancia de ese partido. El figuretismo de los directivos no me parece bueno”. Todos los presidenciables fueron invitados por Santiago Sánchez, presidente del básquetbol y candidato por la lista 6, al clásico que ganó Peñarol en el Palacio, pero tanto Evaristo como Damiani declinaron. “Me apasiona el básquet, tengo mis dos butacas, voy siempre con mi hijo o amigos. Pero un partido como el clásico no me pareció oportuno para hace política”, apuntó.

Precisamente, una de las propuestas de su programa apunta a que el cuerpo técnico y los jugadores tengan mayor exposición mediática que los dirigentes que, según señaló, hoy están “continuamente en las radios”. Admitió que él mismo forma parte de esa dinámica y que todavía no encontró “el beneficio que eso le da a la institución”.

Para él, el club debe dejar de promocionar a sus dirigentes y concentrarse en proteger a los futbolistas. Propone brindarles asesoramiento para las entrevistas, teniendo en cuenta que son jóvenes que pueden equivocarse y exponerse innecesariamente. De todos modos, quiere que tengan voz: “Todos queremos escuchar mucho más a los jugadores que a los dirigentes”, expresó.

En ese sentido, calificó de “amateur” el funcionamiento de la comunicación del club y apuntó contra Ruglio: “Está directamente vinculado a la transparencia: el canal oficial nunca puede ser un estado de WhatsApp”.

Evaristo González, dirigente de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Cómo le impactó la repentina baja de Carlos Lazzarino

Evaristo aseguró que la decisión de Carlos Lazzarino de bajarse de la candidatura, apenas tres días después de anunciar una alianza tras ocho horas de reunión mano a mano, más que sacudirlo lo dejó “preocupado por la persona”. Lamentó perder a un profesional y docente en gestión deportiva que, a su entender, habría aportado mucho al proyecto, especialmente por la coincidencia en torno a la profesionalización del club.

Sin embargo, descartó que su salida le implicara consecuencias electorales negativas y destacó que la lista 135 resolvió respaldarlo porque está “perfectamente alineada” con su propuesta de gestión y transparencia.

“Lazzarino me dijo de frente: ‘Evaristo, yo tengo un conocimiento teórico muy importante y me tengo mucha fe, pero entiendo que el know-how de la interna de Peñarol lo tenés vos’. Yo no soy el mismo directivo de hace nueve años. Hoy conozco todas las áreas, al personal y el potencial de cada uno. Hay cosas que están muy bien en Peñarol, pero no se están potenciando como corresponde, y hay otras que probablemente tengamos que renovar”, expresó.

Su candidatura reúne actualmente cuatro listas: la 21, que encabeza; la 82, de Pablo Amaro, que incorpora a varios exintegrantes de la 129 de Guillermo Varela y a un sector de la lista 3 de Rodolfo Catino, que respalda a Damiani; la 135 que fundó Lazzarino, y la 7.

Según Evaristo, las une un perfil de dirigentes al que le interesan “mucho más el equipo y la gestión”, además de un programa común de siete puntos centrado en el profesionalismo, la gestión y la transparencia. A su juicio, esos son precisamente los aspectos que no están ofreciendo las demás candidaturas.

"Peñarol no es para improvisar, tiene 300 funcionarios y un presupuesto de USD 40 millones"

Otro de los pilares de su programa es la institucionalidad: que se respeten los reglamentos del club y que el Consejo Directivo tenga un funcionamiento “resolutivo”. Para Evaristo, las propuestas deben discutirse y aprobarse por mayoría entre los 11 integrantes que representan a los socios, “y no por capricho del presidente de turno”. Por eso, llamó a los socios a asumir la responsabilidad de su voto el próximo 12 de diciembre y elegir dirigentes que reflejen sus valores, seriedad y conocimiento. También reclamó que, una vez electos, todos tengan “espacio para proponer, votar y ser escuchados”, algo que, según afirmó, “ha sido una lucha constante con esta administración” saliente.

“Peñarol no es para improvisar. Es una institución muy grande, con 300 funcionarios, un presupuesto anual de 40 millones de dólares, que maneja el humor y el sentir de dos millones de uruguayos”, resaltó. “La transparencia, la honestidad es el mayor respeto que podemos brindarle al socio como representantes”, sostuvo. De esa convicción surge su lema de campaña para 2026: “A favor de Peñarol”.

Evaristo González, dirigente de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

El foco en las juveniles: "No podemos comprar a Valverde o Darwin Núñez, pero sí generarlos"

En materia deportiva, Evaristo sostuvo que existe un perfil de jugador de Peñarol: “Con carácter, aguerrido, que no se da por vencido. Como por ejemplo Valverde, Nández, Brian Rodríguez a su manera”, señaló.

Según dijo, un jugador se compone de tres aspectos: táctico, físico y “la fortaleza mental”, que le permite “dar el 110% o el 120% cuando se le pide el 100%”. Considera que esas características deben detectarse desde la captación y trabajarse en cada categoría hasta llegar a Primera División. Además, señaló que existe “un mercado muy grande” en Europa dispuesto a pagar mucho dinero por futbolistas con ese perfil.

Pero para potenciar las formativas considera clave que los juveniles del club sean “siempre la primera opción” cuando estén en condiciones similares a las de un jugador que se pretende contratar. Entiende que incorporar futbolistas que les tapen el camino puede desmotivarlos y terminar facilitando que los contratistas los lleven a otros equipos ante la falta de oportunidades. “Peñarol no puede comprar a Valverde ni a Darwin Núñez, pero sí generarlos”, afirmó.

Sobre el Campeón del Siglo, su programa contempla una serie de obras presupuestadas para mejorar la circulación de gente y vehículos en los alrededores del estadio. “Lo principal es duplicar el estacionamiento C y hacer una salida directa a la 102, que tiene un costo aproximado de US$ 50.000”, aseguró.