Nada es para siempre. Y con esa frase de la letra de la canción de Fabiana Cantilo, Peñarol volvió a ganar y fue de la mano de la figura que le cambió la cara de cara al segundo semestre del año: el argentino Leonel Jaime.

Un aspecto no menor es que ayer volvió a la titularidad. Porque Diego Aguirre había optado por dejarlo en el banco de los suplentes en el partido frente a Defensor Sporting en el Luis Franzini.

Jaime mostró otra vez esa gambeta que dejaba sin posibilidades a los marcadores rivales, y que solo podían recurrir a las faltas para poder detenerlo.

Leonal Jaime con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Se lo vio arrimarse tanto a la banda derecha como a la izquierda para ser opción de pase y asistir al lateral para que subiera y generara un desdoble. Eso se vio mucho por la diestra donde tuvo un par de proyecciones interesantes Ignacio Alegre y el esfuerzo de Javier Cabrera.

No la pasaba bien Peñarol en el Campeón del Siglo ante Cerro Largo, pero Jaime ejecutó un tiro libre al área Arachán y Nahuel Herrera marcó para destrabar el partido.

Lo mejor a nivel futbolístico se vio en el minuto 32 por una obra de arte del argentino. Matías Arezo bajó la pelota en la mitad de la cancha y se la dio a Leonel, que hizo gala de todo su talento.

Jaime comenzó a hamacarse de un lado para el otro, se escapó de un marcador, afiló rumbo al área rival y —con una puntería milimétrica— sacó un potente disparo para poner la pelota contra el palo izquierdo del arquero Lukas González. Golazo para desatar una fiesta en el Campeón del Siglo. Gol muy festejado por Jaime, que corrió y se abrazó con todos sus compañeros del plantel.

Leonel Jaime celebra su golazo en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Es que fueron días muy duros para el argentino de 20 años, que fue suplente ante el violeta y el pasado 20 de octubre lloró por una situación de juego en el empate sin goles ante Juventud.

Con ese tanto, Jaime alcanzó su quinto gol en la temporada en 19 encuentros disputados en Peñarol.

En el complemento mostró su jerarquía al comandar un contragolpe y dejar mano a mano a Arezo, pero la jugada no terminó en gol.

También se lo vio tocarse el posterior, pero al final completó los 90’, dio un show en el CDS y Peñarol volvió a ganar tras seis encuentros en la temporada 2026.

“Nos queda dar un pasito más y ahora vamos todos juntos por el objetivo”, sentenció Jaime en zona mixta tras la victoria Mirasol.