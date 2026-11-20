La Liga Uruguaya de Básquetbol pondrá en disputa el mejor partido que puede ofrecer en la actualidad a partir de las 21:30 horas. Los dos mejores presentes del campeonato chocan frente a frente en el Palacio Cr. Gastón Güelfi, el líder e invicto, Peñarol, ante su escolta, Goes, que no conoce la derrota desde la primera fecha.

El partido se podrá ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El Carbonero viene de un histórico triunfo clásico, donde obtuvo la mayor ventaja de la historia, al vencer a Nacional por 96-64. Luego del debut donde dejó alguna duda ante Urunday Universitario, el aurinegro no solo ha ganado todos sus encuentros, sino que además ha tenido pasajes de dominio en las juegos que disputó, donde ganó en todos por 14 puntos o más.

Con Santiago Vescovi como su figura y repartiendo el protagonismo de sus otros actores, el Mirasol se ha consolidado como el mejor equipo del torneo, no solo por su récord de 7-0 en la tabla, sino además en base a juego, intensidad y ritmo.

Pero en frente tendrá su mayor prueba hasta ahora. Goes llega como la gran sorpresa a la octava fecha. Lleva seis triunfos consecutivos, incluyendo varios resonantes, como ante Nacional de visitante y el clásico ante Aguada. Viene de ganar con contundencia en su visita ante Larrañaga, a quien le remontó una desventaja de 15 puntos.

Es un equipo de mucho ritmo y que tiene el triple como una de sus principales armas, siendo el que más anota por partido con 12,7, teniendo distintas manos para tirar. Su elevado ritmo le permite ser el equipo más anotador de la LUB, con un promedio de 95,3 puntos, seguido precisamente por Peñarol (92,4). La duda pasa por la presencia de Ja'Heim Hudson, que tras salir sentido frente a Atenas hace ocho días, aún no ha vuelto a la cancha.