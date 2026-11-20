Con el pasaje a la final de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol aseguró el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por su ranking Conmebol, el Mirasol ya aseguró ser bombo 1, por lo que evitará en el sorteo a equipos de mucho peso en el continente.

Los poderosos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras, al igual que Boca Juniors de Argentina, también serán cabeza de serie, por lo que no podrán enfrentarse al Carbonero en esta instancia.

El otro equipo de Brasil que ya aseguró su lugar en los grupos es Cruzeiro, que al estar en el puesto 25 del ranking, entrará al menos en el bombo 2.

Además de Boca Juniors, Argentina tiene a otros dos equipos confirmados en fase de grupo que entrarían en bombos bajos. Uno es Rosario Central, que está fuera de los 30 primeros en la clasificación y el otro es Belgrano, que con apenas 298,6 puntos integrará los potes 3 o 4. Además ya está clasificado Argentinos Juniors, pero el Bicho podría jugar la fase 2 (y por ende ir al bombo 4 si sortea las rondas previas), si no se le libera un cupo en la tabla acumulada.

De Bolivia hay dos equipos con boleto asegurado, pero ninguno a los grupos. Bolívar tiene posibilidades de entrar al primer bombo en caso de ser Bolivia 1 o 2 y Always Ready si entra será en potes bajos.

Un posible rival para Peñarol es Colo-Colo, que ocupará el puesto 26 del ranking el año que viene y seguramente sea como máximo bombo 2. El otro representante chileno es Coquimbo Unido, que al consagrarse campeón de la Copa de la Liga ingresará a la fase 2.

Junior de Colombia también asoma como un posible contrincante del Carbonero. Al ser campeón del Apertura obtuvo su pasaje directo a los grupos, junto con el ganador del Finalización que recién entró a la segunda fase. Atlético Nacional también sacó boleto a la copa, pero por ahora va a fases previas.

El campeón de Ecuador, Independiente del Valle tiene altas probabilidades de integrar el bombo 1, mientras que Macará irá al 3 o al 4. Además Universidad Católica aseguró su lugar en la fase 1 aunque puede alcanzar la 2.

Olimpia también tiene muchas chances de ser cabeza de serie en la Copa. El campeón del Apertura en Paraguay ya abrochó su boleto, mientras que Recoleta tendrá que ir a fase 1.

Otro de los equipos que se presenta como opción para Peñarol es Alianza Lima. Ya instalado en las finales de la Liga 1 de Perú espera por quien lo acompañe a los grupos del máximo certamen continental. Universitario ya abrochó su boleto, pero aún no se sabe a que fase, mientras que Melgar deberá jugar rondas previas.

De Venezuela Metropolitanos también asoma como posible rival. El campeón del Aperutra de dicho país ocupará posiciones bajas en el sorteo, al igual que Carabobo o Deportivo Táchira, que disputan entre ellos el cupo a grupos, mientras que el que no lo obtenga jugará la fase 2. Además se sabe que Deportivo La Guaira jugará la fase 1.

Recordar que los equipos que lleguen desde rondas previas integrarán el bombo 4 en el sorteo.