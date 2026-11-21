Peñarol logró el objetivo de quedarse con la Tabla Anual más tarde de lo esperado, pero lo hizo y se metió en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 y ahora espera rival que saldrá de la semi que jugarán Racing y Liverpool el próximo viernes 27 de noviembre en el Campus Municipal de Maldonado.

Y en un cierre de turbulencias, el Mirasol confirmó que está para pelear un torneo con vaivenes pero que lo tiene como uno de los equipos más regulares de la temporada.

Es por eso que no es casualidad de que esté instalado en la definición más allá de que esto reaviva la discusión sobre el nivel futbolístico que viene mostrando un equipo que comenzó a todo tren la segunda parte de la temporada pero que luego estuvo seis partidos sin ganar hasta el jueves, día en el que el triunfo 3-0 frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo le posibilitó quedarse con la acumulada.

Esa victoria que fue contundente en el resultado pero también en el juego, terminó condenando al equipo arachán que ayer, tras las victorias de Wanderers frente a Liverpool y de Cerro ante Nacional, perdió la categoría.

Sebastián Britos en Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Pero más allá de esa situación, el triunfo del jueves dejó a Peñarol no solo como campeón de la Tabla Anual, sino también como el equipo que menos goles recibió a lo largo de los 37 partidos que disputó entre Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Torneo Clausura con 29 y con luz.

El segundo equipo menos goleado fue Racing con 33 tantos recibidos, mientras que Deportivo Maldonado y Liverpool vieron su arco vulnerado en 34 ocasiones y el Montevideo City Torque —segundo en la Anual— recibió 44, pero como dato a destacar, fue el más goleador con 62 gritos.

Tanto Washington Aguerre como Sebastián Britos supieron custodiar de buena manera el arco Mirasol. El artiguense de 33 años atajó en 10 partidos del Apertura —recibió 10 goles—, en 7 del Intermedio —lo vulneraron en 3 oportunidades— y en 14 del Clausura —con 9 tantos recibidos—, mientras que el minuano de 38 años lo hizo en cinco del Apertura con 6 goles recibidos y en uno del Clausura —un tanto encajado— ya que no tuvo acción en el Torneo Intermedio.

Del otro lado, en la ofensiva, Peñarol fue el segundo equipo más goleador de la Tabla Anual con 56 gritos quedando por detrás de los 62 del Montevideo City Torque. Matías Arezo fue el máximo anotador del Carbonero en la Tabla Anual con 14 tantos mientras que Abel Hernández convirtió 8.