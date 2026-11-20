Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol por la Lista 14, confirmó en las últimas horas una importante alianza con Marcelo Areco y la agrupación Generación 28, que “acompañarán la candidatura y se incorporarán al proyecto que busca impulsar una nueva etapa institucional y deportiva para la institución” según informaron a Ovación.

Como dato a destacar, Areco, exintegrante del Consejo Directivo de Peñarol y referente de amplia trayectoria en la política aurinegra, ocupará el tercer lugar en la lista encabezada por Freddy García. Su incorporación representa un nuevo respaldo a la propuesta de la Lista 1414 de cara a las elecciones en Peñarol.

Por otra parte, Joselo García Lojo, empresario y exdirigente aurinegro que entre 2017 y 2021 se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Básquetbol de Peñarol, participando del proceso de reactivación de la disciplina y su retorno a la competencia oficial, también se sumó a esta alianza ya que forma parte de Generación 28.

En la presentación de esta alianza que se llevó a cabo este jueves por la noche en el Parque Rodó junto a varios socios que se dieron cita allí, desde Generación 28 hicieron referencia al escenario electoral actual de Peñarol y señalaron que “según los datos estadísticos que maneja la agrupación, Freddy García se encontraría en una situación de paridad con Juan Pedro Damiani de cara a las próximas elecciones”.

Marcelo Areco se sumó a la Lista 1414 de Freddy García. Foto: Gentileza.

Areco además explicó los motivos que lo llevaron a sumarse nuevamente a la actividad política del club y destacó el impulso de Freddy García en esta alianza: “Peñarol es una pasión que nunca se termina. Freddy me devolvió las ganas de trabajar, me involucró y, cuando quise acordar, estaba adentro”.

El exconsejero remarcó también que la posibilidad de abrirle espacio a nuevas generaciones y a personas interesadas en participar de la vida institucional fue otro de los factores determinantes para tomar la decisión.

Areco también reveló que Freddy García le ofreció encabezar la lista, pero destacó que el actual candidato a la presidencia priorizó la construcción colectiva del proyecto: “Su prioridad no es ser presidente, su prioridad es su proyecto y eso, por encima de las ganas que tiene, es importante, porque no se pone delante”.

Joselo García y Freddy García. Foto: Gentileza.

Joselo García también explicó por qué se unió junto a Marcelo Areco y expresó: “Para estar, tenés que querer estar. Y Freddy ha demostrado que tiene muchísimas ganas de estar adentro del club y cambiarlo desde adentro. Los que venimos del mundo empresarial sabemos que todos tienen que tener un proyecto. Y justamente lo que nos sorprendió de Freddy es que es un gran formador de equipos y tiene un proyecto ya pensado hace más de 6 meses, un proyecto de fútbol integral, de seguridad. Para cada tema tiene una respuesta”.

Además, García destacó algunos aspectos del líder de la Lista 1414 y cerró diciendo: “Es un tipo que va para adelante y es guapo. Y, algo no menos importante, sabemos que va a llegar a un Consejo Directivo y que, ante el primer grito que le quieran dar, no va a dar un paso atrás. Tiene presencia y valores muy firmes, estamos convencidos de que esa es una característica clave que tiene que tener el presidente de Peñarol”.