Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, defendió su gestión y habló de cómo fue que decidió la continuidad de Diego Aguirre al frente del equipo en semanas en las que el clima electoral gana terreno mientras el Mirasol se apronta para la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En entrevista con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), el titular aurinegro expresó: “Analicen los técnicos, la gerencia deportiva, el presidente y vice, analicen cómo hubo un club gestionado de forma seria y que nunca se salió de la línea. Y cuando lográs eso, algo estás haciendo bien”, dijo Ruglio defendiendo su gestión y cuestionando también a otros actores políticos de Peñarol: “Evaristo llevó cinco listas en la elección anterior y de las cinco solo lo sigue la de él. Guille Varela dejó la política, Catino se fue con Damiani al igual que Jacobo y Santi Sánchez se va por las de él”.

Por otra parte, el actual presidente habló de un pedido que hizo en esta campaña: “Yo tengo fe que en estos días la lista de Solomita y Santi Sánchez se van a unir. Si no pasa, de los cinco grupos que arrancamos esta gestión nos siguen cuatro porque Ale González salió para buscar su camino, pero hay un continuismo”.

“Este gobierno tuvo estabilidad y fue serio. Presidente y vice comenzaron juntos y terminaron juntos. Los técnicos se respetaron. Cuando cometí el error de sacar a Darío Rodríguez y a Leo Ramos no lo volví a cometer. Y me pasó dos veces de tener a Diego Aguirre con el 70% y con 90 o 95% en el 2026 de la opinión en contra y lo sostuvimos”, remarcó Ruglio.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

El titular Mirasol también habló de lo cómo vivió en los días previos al partido frente a Cerro Largo: “Con la presión de pensar que ese podía ser mi último partido en el Campeón del Siglo, ¿que había en mi cabeza ese día? ¿Y la semana anterior? Nadie lo dijo. Era mi último partido ahí. Mirá si a lo Marcel Novick uno de Cerro Largo la nuqueaba para atrás… Todos iban a decir ‘Ruglio, esto es culpa de Ruglio, el terco que dejó a Aguirre y le dijimos que lo sacara hace un mes’”.

Ignacio Ruglio también defendió a la Fiera y remarcó: “Aguirre siempre que vino a Peñarol lo sacó campeón y es el único que compitió internacionalmente. En 26 años a octavos llegamos cuatro veces y tres fueron con Aguirre. Y tengo que escuchar a todos mis compañeros menos al Z (Eduardo Zaidensztat) diciendo ‘échalo’ y al 99% de la gente también, gente que hace dos años lo quería de por vida en Peñarol”.

Sobre el saludo en la cancha con el entrenador tras el gol de Matías Arezo que sentenció el 3-0 frente a Cerro Largo, Ruglio recordó: “Me sorprendió muchísimo porque yo no me di cuenta que él sabía que yo estaba ahí. Yo no sabía ni dónde mirar el partido porque podía ser mi último partido en el Campeón del Siglo y si no se daba el resultado no me iba ni en helicóptero. Iban a recorrer todo el estadio hasta encontrarme. Pero Diego veo que pide que abran el portón y dije ‘Aguirre se está haciendo pichi’. Pide que abran, me abraza y me dice ‘disfrutalo que te lo merecés’. ‘Muchas gracias Diego’, le digo. Después me llamó y me dijo que le habían dicho que era un alcahuete. No te dejan pasar una en el mundo Peñarol”.

Diego Aguirre junto a Ignacio Ruglio en la Ciudad Deportiva de Peñarol. Foto: Peñarol.

El presidente también contó cómo fue una de las tantas veces en las que se conservó firme en la decisión de mantener a Diego Aguirre en su cargo tras la derrota con Liverpool en el Parque Alfredo Víctor Viera: “Ahí le mandé mensajes a todos mis compañeros a pedirles que no me pidieran sacar al técnico un mes antes. Lo llamé a Diego (Aguirre) y le dije ‘no hagas declaraciones apagado’. Ahí me dice que ya se habían ido del Viera. ‘No hables nada, no atiendas prensa ni nada que en 20 minutos llego a Los Aromos’, le dije. Cuando entré, no me olvido más, estaba en una silla entregado y le dije ‘bo, no te vas a ir; nos vamos juntos a fin de año por la puerta de atrás o por la puerta grande y la parte política dejámela a mí que tengo los votos’. Ahí se puso a lagrimear y se pegaba un puño con la mano me dijo: ‘Yo no me puedo ir así de Peñarol, yo tengo una historia acá adentro, tengo que dar vuelta esto’”.

“Ahí le dije ‘ponete a laburar, da vuelta esto, agarralos de los pelos a los jugadores, hagan algo. Ganen la Anual como sea porque de acá o no vamos todos por la puerta de atrás o por la puerta de adelante’. Y cuando iba saliendo de esa habitación, viste como es Diego que no regala mucho elogio, me dijo ‘Nacho, muchas gracias. Algún día te voy a reconocer esto’. Y bueno, salió bien y la moneda cayó del lado nuestro. Faltan las finales, pero institucionalmente si vos estás en la Copa Libertadores, tenés prestigio, aunque sabemos que tenemos que ganar el Uruguayo”, agregó.