Las elecciones en Peñarol siguen tomando temperatura y a falta de 19 días para los comicios, Juan Pedro Damiani, candidato a la presidencia por la Lista 10, habló en las últimas horas sobre su proyecto deportivo para gobernar en caso de resultar triunfador.

La fórmula que Damiani encabeza junto a Alejandro Ruibal, candidato a la vicepresidencia del club, avanza en la futura estructura deportiva que implementarán en el club si los socios de Peñarol les confían la conducción para el período 2026-2029.

Y como en todo proceso eleccionario, la Lista 10 tiene prioridades dentro del equipo de trabajo aunque por ahora, la fórmula no tiene previsto anunciar el nombre del entrenador ni de los jugadores con los que están hablando hasta luego de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026: "Hay que tener todo pronto para comenzar a trabajar el mismo 13 de diciembre pero, a la vez, hay que tener muy claro que la prioridad ahora es no distorsionar el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores que van a disputar las finales del Campeonato Uruguayo", dijo Juan Pedro Damiani.

De todas maneras, y según pudo saber Ovación, Damiani ya ha mantenido dos extensas conversaciones con un entrenador que reúne todas las características que la fórmula pretende para conducir el plantel principal aurinegro. "Es uruguayo, trabaja mucho en la cancha y apuesta siempre a equipos dinámicos, que juegan bien y corren mucho, con planteles que combinan bien el tema de la experiencia con la proyección de jóvenes valores", confiaron.

Juan Pedro Damiani en la presentación oficial de su candidatura a la presidencia de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Por otra parte, también se avanza en la conformación del plantel para la próxima temporada y fuentes consultadas expresaron que ya “están definidas las posiciones donde habrá altas y bajas para poder comenzar a trabajar de inmediato en la conformación del plantel 2027".

Además, Juan Pedro Damiani mantuvo el fin de semana “una conversación de casi media hora con un futbolista que integra actualmente la selección uruguaya” y que "se muere por venir a Peñarol".

Según pudo saber Ovación, el jugador en cuestión es Nicolás de la Cruz, quien el sábado se consagró campeón del Brasileirao con Flamengo y que en el último período de pases estuvo muy cerca de concretar su llegada al club aurinegro.

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

Por otra parte, además de tener todo encaminado para trabajar en el plantel principal, la fórmula Damiani-Ruibal también apronta su plan para las juveniles y en ese sentido, ya “tiene un preacuerdo con una dupla de profesionales uruguayos de alto nivel” a quienes se les encomendará el proyecto de formativas.

"Son dos clase A en el trabajo de captación y desarrollo de jóvenes talentos”, confiaron fuentes consultadas agregando que su proyecto para “La Fábrica” —así le llaman Damiani y Ruibal a las juveniles del club— es que el que mejor ha captado la necesidad de "volver a tener las mejores formativas del país" y “encarar un trabajo de mediano-largo plazo que reconstruya esta área y permita proveer al plantel principal de jóvenes promesas que luego tengan una proyección internacional".

Como dato, los dos profesionales elegidos están trabajando actualmente y sus nombres serán anunciados una vez comuniquen esta intención de Peñarol en sus respectivos clubes en los que hoy desempeñan sus funciones.