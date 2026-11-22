Faltan 20 días para las elecciones en Peñarol y hace rato empezó el fuego cruzado entre candidatos para disputarse los votos del amplio porcentaje de socios indecisos que pueden definir cosas importantes en las urnas, ya sea el próximo presidente de Peñarol como también cuántos lugares ocupará cada fórmula en el Consejo Directivo del club desde diciembre y por los próximos tres años.

En ese sentido, en las últimas horas trascendieron dos encuestas electorales diferentes que comparten un dato: Juan Pedro Damiani es hoy en principal favorito a ganar las elecciones y volver a presidir Peñarol. Las dos encuestas no fueron divulgadas por su agrupación ni ninguna que lo apoye y de todas formas lidera la intención de voto por amplio margen sobre el segundo, lugar que se disputan otros candidatos.

Encuesta divulgada por Santiago Sánchez y Alejandro González

La primera en darse a conocer fue de parte de las listas 6 y 53, de Santiago Sánchez y Alejandro González respectivamente, quienes días atrás anunciaron su alianza. En ella figura primero la fórmula de Damiani y Alejandro Ruibal con un 36% de intención de voto, seguido de lejos por la propia fórmula Sánchez-González con un 16,8%.

Santiago Sánchez, dirigente y candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Santiago Vanoli

Detrás aparece Evaristo González con un 15,2% y bastante más abajo la fórmula del oficialismo, que integran Marcelo Solomita y Julio Trostchansky, con un discreto 6,8%. Cierran Freddy García con 2,6%, Edgardo Lasalvia con 2,3% y Pablo Schiavi con 0,3%.

Pero hay otro número que resalta y es el de los indecisos, que respondió la encuesta pero sin definir a qué candidato votaría: en esta encuesta del equipo de Sánchez el porcentaje de indecisos es nada menos que de 19,4%.

Encuesta de noviembre sobre las elecciones en Peñarol 2026 divulgada por Santiago Sánchez.

Encuesta divulgada por Evaristo González

Por otro lado, al rato el equipo de Evaristo González divulgó su propia encuesta electoral que difiere bastante con los números de la primera, pero mantiene la fórmula de Damiani y Ruibal a la cabeza: en este caso, con un 29,2%.

Evaristo González, dirigente de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

Detrás aparece la opción del propio Evaristo con 22,6%, más cerca del primero que del tercero. Recién con un 10,2% aparece la opción de Solomita, y más abajo aún aparece la fórmula Sánchez-González con 9,8%.

Luego García con un 7,4%, Lasalvia con un 3% y cierra Schiavi con un 1%.

De vuelta, en esta encuesta el número de indecisos es considerable: 16,8%.

Encuesta de noviembre sobre las elecciones en Peñarol 2026 divulgada por Evaristo González.

Las conclusiones que se pueden sacar es que una vez confirmada la baja de Ignacio Ruglio, las elecciones de Peñarol dejaron de ser de "dos polos". Damiani se posicionó al frente como la opción con mayor respaldo electoral, mientras que detrás suyo se posicionan las demás opciones. Sin embargo, continúa habiendo un gran número de indecisos que van a definir cosas importantes sobre la próxima administración trienal de Peñarol.