Escolta y máquina de votación electrónica: así voto en prisión el expropietario del Banco Master en Brasil

El expropietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, fue escoltado a votar en las elecciones generales de Brasil este domingo por la mañana. Detenido en prisión preventiva en el 19.º Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, Vorcaro fue trasladado en coche patrulla a corta distancia hasta el complejo penitenciario de Papuda, donde se había instalado una urna para que los reclusos pudieran votar.

Se movilizó a funcionarios penitenciarios para garantizar la seguridad a lo largo del recorrido. Además de Vorcaro, aproximadamente otros 180 presos votaron en el colegio electoral 0420, cumpliendo condenas por una amplia gama de delitos, desde narcotráfico hasta abuso sexual. Vorcaro cambió de lugar de votación y emitió su voto en tránsito, un procedimiento reservado para la elección del presidente.

La Constitución brasileña garantiza el derecho al voto a quienes se encuentran en prisión preventiva, sin una condena penal firme, como es el caso de Vorcaro, detenido desde marzo. Esta situación es diferente a la del expresidente Jair Bolsonaro, quien no puede votar porque fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado y, por lo tanto, se le suspendieron sus derechos políticos.

Figura clave en las investigaciones del mayor fraude en el sistema bancario del país, Vorcaro se encuentra recluido en la misma celda en la que estuvo detenido el expresidente Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.

El exbanquero se unió hoy a los aproximadamente 13.000 detenidos en prisión preventiva que votaron en las elecciones de 2026. Según las normas del Tribunal Superior Electoral (TSE), cada mesa electoral instalada en los centros penitenciarios debe contar con al menos 20 votantes con derecho a voto.

Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master. Ana Paula Paiva/Valor/OGlobo

Caso Master

Tras un crecimiento acelerado impulsado por ofertas más atractivas que la media, el Banco Master fue liquidado el pasado noviembre. Su presidente, Daniel Vorcaro, fue detenido mientras intentaba salir del país.

Vorcaro se encontraba en su jet privado En el aeropuerto internacional de São Paulo, a punto de huir de Brasil rumbo a Dubai, cuando fue interceptado. La Policía Federal estima un agujero financiero de 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) y más de 1,6 millones de clientes afectados.

De acuerdo con las autoridades, el Banco Master habría vendido al BRB carteras de créditos inexistentes, respaldadas por documentos falsos presentados al Banco Central.

Sin televisión, Vorcaro mata las horas en la celda con la Biblia, biografías o algún libro sobre crisis del mercado financiero, según sus allegados contaron a OGlobo.

Con información de AFP y OGlobo/GDA