¿Dónde está el papa León XIV ahora?

El papa León XIV comenzó su gira por América Latina luego de aterrizar a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Llegó este viernes 6 de noviembre y permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre, participando de actividades en los departamentos de Montevideo, Florida, Paysandú y Canelones.

Seguí aquí el recorrido del papa:

Su recorrido abarcará toda la rambla de Montevideo, en su acera sur, desde el barrio de Carrasco hasta Kibón, donde se espera un grupo de cientos de católicos aguarden su llegada. En ese lugar, se prevé que aborde por primera vez el "papamóvil" que utilizará durante su visita, con la chapa vaticana con las letras S.C.V. 1.

El trayecto continuará por la rambla, atravesando los barrios de Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó, para luego subir por la calle Paraguay y llegando a la avenida 18 de Julio. Tras arribar a la Plaza Independencia, mantendrá encuentros con distintas autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, entre las que destaca su encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Cómo será el primer día del papa León XIV en Uruguay

Avion donde viajó el papa Leon XIV a Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.