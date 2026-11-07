El exjugador de Nacional que custodió al papa León XIV en su visita a Paysandú: “Sentí algo que no sé explicar”

Pablo Melo, exfutbolista de Nacional y Cerro, entre otros clubes, fue parte del equipo de seguridad encargado de custodiar al papa León XIV durante la misa que ofició este sábado en el Parque París Londres de Paysandú, la primera de su gira por Sudamérica.

La transmisión oficial lo captó al lado del escenario en el momento donde el máximo pontífice subió al estrado. “Laburo para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y hago eventos con Keeper, que es la empresa de seguridad que estaba contratada para el evento de hoy. Dio la casualidad que justo sí me tocó la parte lateral del escenario y obviamente pasó cerca de donde estaba yo, por eso fue lo de la televisación. Obviamente no crucé ningún tipo de palabra, el saludo ni la mirada”, inició en diálogo con Ovación.

Pablo Melo trabajando con una empresa de seguridad durante la visita del Papa León XIV a Paysandú. Foto: Captura de pantalla.

Luego dio detalles acerca de la magnitud del evento: “Fue un espectáculo de aproximadamente 35.000 o 40.000 personas y un laburo bastante complejo porque éramos 60 efectivos de parte nuestra, pero estaba bastante bien organizado. La gente estaba muy entusiasmada y emocionada”, acotó.

Sobre las personas que acudieron a una instancia histórica, el exzaguero afirmó: “El tema de las edades no maneja un margen único sino que iba desde niños hasta gente que apenas puede caminar e hizo el esfuerzo para venir a estar acá”.

Melo puso su profesionalismo por encima de todas las cosas: “Estaba concentrado en el laburo y en estar atento a cualquier cosa que pudiera surgir o perjudicar el evento; trataba de estar atento para eso, a grandes rasgos es eso lo que me tocó hacer hoy”.

Al ser consultado por Ovación acerca de si sintió algo especial al percibir tan de cerca al papa León XIV respondió: “Sí, sentí algo que no sé explicar porque una de mis materias pendientes a entender es la religión y la política. Pero que se siente, se siente”.

Respecto de si percibió una emoción fuerte cuando León subió al escenario, dijo: “Tal cual, no se describe con palabras, se siente mucho respeto y admiración más allá de la creencia de cada uno”.

Iglesia convocó a "salir a las calles para acompañar al Papa León XIV

La Iglesia Católica de Uruguay convocó a salir a las calles para acompañar al papa en su recorrido por Montevideo. "18:30 salgamos a las calles a saludar al papa León XIV", indica un video difundido.

La idea es seguirlo desde la Universidad Católica del Uruguay (UCU) por 8 de Octubre, Manuel Albo, Avenida Italia y Ricaldoni hasta el Estadio Centenario. También se informó que "afuera del estadio habrá pantallas gigantes para disfrutar de la música y seguir la vigilia de oración junto al papa".