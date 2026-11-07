Últimas entradas disponibles para la misa de León XIV en Florida: cómo conseguirlas y recomendaciones

León XIV comenzará la última jornada de su visita a Uruguay con una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El cronograma oficial presentado por la Conferencia Episcopal del Uruguay señala que se trata de la "celebración central de su viaje". Las entradas, gratuitas, todavía pueden adquirirse de forma virtual.

La misa está prevista para comenzar a las 10:30 horas del domingo 8 de noviembre. Las entradas continúan en venta mediante la página oficial de la visita de León XIV a Uruguay o directamente a través de RedUts .

Actualmente, solo quedan entradas para el sector A. La entrada es gratuita, personal e intransferible y no puede ser vendida ni cedida a terceros. Además, se detalla que menores de hasta dos años cumplidos ingresarán sin entrada, y en caso del público general, solo se puede obtener un máximo de cuatro entradas por transacción.

Mapa de entradas disponibles para la misa de León XIV en Florida. Foto: Captura de pantalla/RedUts.

El proceso requiere tan solo del nombre completo y el número de documento de cada asistente. Además, se aclara que en este caso las entradas no son numeradas, por lo que el lugar a ocupar será por orden de llegada.

Cómo será el operativo de la misa de León XIV en Florida

Las autoridades a cargo informaron que los accesos a la Plaza Asamblea y las calles aledañas se abrirán al público a partir de las 06:00 de la mañana, y contará con una previa centrada en rezos del Rosario, música y animación. No obstante, aclaran que a las 09:00 horas se restringirá el ingreso. Aquellas personas que lleguen luego de horario, serán ubicadas en otro sector o quedarán fuera del área de celebración.

La llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica está prevista para las 09:30 de la mañana, hora en la cual está previsto que recorra las calles del departamento en el papamóvil, para luego comenzar la misa, puntualmente, a las 10:30 horas.

El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y concluirá con el rezo del Ángelus y una bendición final. La salida para el público en general se habilitará una vez la comitiva papal haya abandonado la zona, entre las 12:30 y las 12:45 horas.

Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

Elementos prohibidos y zona de exclusión en Florida por la misa de León XIV

Las autoridades departamentales recomiendan ingresar con una cartera o mochila pequeña, agua, protector solar, gorro, documento de identidad y algún alimento liviano o medicación personal en caso de ser necesario. Por otro lado, las mochilas grandes, conservadoras, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, drones, mascotas o cualquier otro objeto peligroso tampoco tendrán permitido su ingreso.

Los encargados del evento solicitan evitar el consumo de alimentos y bebidas durante la celebración de la misa, a excepción de los niños pequeños, además de aclarar que aquellas personas que deseen recibir la Comunión, deberán tener presente el ayuno eucarístico.

En lo que respecta al transporte, el entorno de la Plaza Asamblea tendrá una zona de exclusión vehicular, por lo que quienes participen de la ceremonia deberán realizar el último tramo hasta los accesos a pie.

Para aquellas personas que viajan en ómnibus, las autoridades establecerán nuevos puntos de descenso, mientras que quienes se acerquen en sus vehículos particulares contarán con espacios para estacionamiento definidos. Para ello, se recomienda consultar el mapa logístico de la visita con toda la información detallada .

ℹ️Información importante para la llegada del papa, Leon XIV, a la ciudad de Florida. https://t.co/nTcrpmj3Sy — Intendencia de Florida (@FloridaIDF) October 28, 2026

Cómo será el último día de León XIV en Uruguay

El domingo la actividad del sumo pontífice se trasladará al departamento de Florida. El cronograma oficial establece que tras la misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, y luego de su regreso a Montevideo, se realizará una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las 15:10 horas.

Minutos más tarde, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.