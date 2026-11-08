"Los llevo en mi corazón": el mensaje con el que León XIV se despidió de Uruguay antes de reunirse con Milei

El papa León XIV ya está en Argentina, pero antes de empezar la segunda etapa de su gira sudamericana tuvo un último gesto con Uruguay. Este domingo, al cerrar su visita de tres días, publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía suya y un mensaje dedicado a los uruguayos. "Los llevo en mi corazón", escribió, junto a un pedido de unidad y paz.

La publicación muestra al pontífice sonriente, saludando con la mano derecha y vestido de blanco. En la parte inferior de la imagen aparece, sobre un fondo marrón, el texto completo de su despedida: "Le pido a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe por sendas de unidad y de paz. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias Uruguay!". Debajo figura su firma, “Leo P.P. XIV”, y el escudo pontificio.

El mensaje no fue una frase improvisada. León XIV había pronunciado esas palabras horas antes, al finalizar la misa que presidió en la plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Allí, ante miles de fieles que llegaron de distintos puntos del país, cerró su visita y agradeció a quienes participaron en la organización de las celebraciones.

Durante aquella despedida, el papa destacó la respuesta de los uruguayos y recordó una descripción que le habían hecho antes de viajar: la de un país pequeño, pero con un pueblo de corazón generoso. También pidió que las experiencias compartidas en los tres días no quedaran limitadas a las ceremonias, sino que se tradujeran en gestos de fe, esperanza y caridad.

La jornada de este domingo comenzó con una parada en Juanicó, Canelones, donde visitó la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y recibió obsequios de los vecinos. Después se trasladó a Florida para celebrar la misa en honor a la Virgen de los Treinta y Tres. Al terminar, depositó una rosa de oro ante la imagen de la patrona de Uruguay, uno de los últimos gestos de su estadía.

Había llegado el viernes al aeropuerto de Carrasco. Ese día recorrió la rambla de Montevideo en el papamóvil, participó de la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia y se reunió con el presidente Yamandú Orsi. El sábado viajó a Paysandú y, ya de regreso en la capital, encabezó una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Centenario. En cada escala, miles de personas se acercaron para verlo pasar o participar de sus encuentros.

El mensaje de despedida de León XIV antes de viajar a Argentina. Foto: Captura de Instagram.

Tras la despedida en el aeropuerto de Carrasco, el avión del papa partió rumbo a Buenos Aires. Este domingo aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. La visita a Argentina incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su recorrido sudamericano en Perú.