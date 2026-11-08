El insólito percance que obligó a detener el papamóvil en la Rambla: el video de una mujer y el gorro del papa

El viento de Montevideo le jugó una mala pasada al papa León XIV durante su primer recorrido por la ciudad. Mientras saludaba a los fieles desde el papamóvil, una ráfaga le arrancó el pequeño gorro blanco que llevaba en la cabeza. El vehículo tuvo que detenerse para recuperarlo y, entre las personas que esperaban junto a la rambla, una mujer terminó convertida en protagonista de una de las anécdotas más curiosas de la visita.

La historia se conoció por un video que su hija publicó en TikTok con una frase: “POV: tu madre le agarra el gorro al papa”. Las imágenes registran el paso de la caravana, la reacción de quienes se encontraban en la vereda y el despliegue de los custodios tras el imprevisto.

Ocurrió el viernes 6 de noviembre, durante el trayecto que León XIV realizó por la rambla de Montevideo después de llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco. En la zona de Parque Rodó, el pontífice había cambiado de vehículo para subirse al papamóvil, desde el que continuó saludando al público rumbo a la Plaza Independencia, donde lo esperaba la ceremonia oficial de bienvenida.

El episodio tuvo lugar a la altura de Palermo. El papa viajaba de pie, vestido con una capa roja sobre su ropa blanca, cuando el viento se llevó su solideo. En el video se lo ve inclinarse y mirar hacia el costado del vehículo, mientras un integrante de su equipo hace señas. La filmación se mueve por momentos y luego enfoca a los vehículos de la comitiva y a los agentes de seguridad.

Según contó la joven en la publicación, fue su madre quien agarró el gorro. Lo que parecía una espera más para ver pasar al pontífice se transformó así en una escena difícil de imaginar: la mujer terminó ayudando a recuperar una de las prendas más reconocibles del vestuario papal.

La situación obligó a interrumpir momentáneamente la marcha. Personal de seguridad intervino para recuperar el solideo y la caravana retomó el camino.

¿Y cómo se llama exactamente ese “gorro”? Solideo. Es un pequeño casquete que los eclesiásticos utilizan para cubrirse la coronilla. El del papa es blanco; los cardenales llevan uno rojo y los obispos, morado. Su nombre proviene del latín y significa “solo para Dios”.

Entre las banderas, los cánticos y los celulares en alto, esa familia se llevó un recuerdo bastante insólito: salió a ver pasar a León XIV y terminó involucrada en la búsqueda de su solideo.