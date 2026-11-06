La sorpresa que hizo llorar a Noelia Etcheverry al aire y la promesa que descolocó a todos

Noelia Etcheverry fue invitada a Despegadas para hablar de un desafío que la tiene conmovida e ilusionada: será una de las conductoras, junto a Daniel K y Juan Andrés "Gordo" Verde, de la vigilia masiva por la llegada del papa León XIV al Estadio Centenario, este sábado.

La conductora de Canal 10 se definió como católica y creyente. Contó que dos meses atrás visitó el Vaticano y que sintió que esta oportunidad era un guiño de su abuela fallecida, quien cuatro décadas atrás había llevado a su madre a ver a Juan Pablo II.

"Estoy muy feliz, estudiando un montón, con mucha gratitud en un evento histórico. No me lo esperaba", señaló conmovida. También contó que el celular le explotó de mensajes y que recibir tanto cariño la llena de felicidad.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando inauguraron con ella la sección de sorpresas. Fue entonces que apareció su pareja y padre de su hija Olivia, Fabricio Fernández, camarógrafo de Canal 10, con un tierno mensaje en video.

"Este tipo de saludos siempre los zafaba. Alguna excusa metía, pero ahora aprovecho para mandarte un beso grande, para decirte que te amo, para agradecerte por la hermosa familia que formamos con Oli y por todos los sueños cumplidos y por cumplir", le dijo.

Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja, Noelia reaccionó: "Te amo, no puedo creer". Luego destacó el trabajo de la producción, ya que a su pareja no le gusta nada aparecer frente a las cámaras. "Que Fabri haya hecho esto es una patriada", expresó.

Contó que es muy tímido y que estas apariciones mediáticas le cuestan mucho, así que prometió retribuirle el gesto con un gran premio: "Le voy a hacer strogonoff de pollo, que es su comida favorita. Se lo merece", dijo.

Luego lo definió como un gran compañero y aseguró que le había cambiado la vida. "No conocía ese tipo de amor. Lo vi, cenamos y dije: 'Yo quiero estar con él toda mi vida'. Me pasó lo que nunca y me encanta decirlo", expresó.

También destacó que él potencia su trabajo, que es su primer consejero y que ambos celebran los logros individuales del otro. "Es el hombre de mi vida y quiero estar toda la vida con él", agregó. La declaración de amor fue celebrada por las conductoras del ciclo.

Noelia Etcheverry y Fabricio Fernández junto a su hija Olivia.

La promesa de Noelia Etchverry si gana el Martín Fierro

Pero el strogonoff para Fabricio no fue la única promesa que Noelia hizo durante el programa. Luego de manifestar su alegría por estar nominada a los Martín Fierro Uruguay como mejor conductora, junto a Victoria Rodríguez y Jimena Sabaris, reconoció que esta vez quería dejar la falsa humildad de lado y llevarse el premio para Flores, su ciudad natal.

"Escuché la nominación como un partido por la radio y cuando escuché mi nombre, salté hasta el techo, lloré, abracé a mi familia y dije: 'Quiero ese Martín Fierro'", se sinceró.

Entonces comenzó a sonar la clásica música de los premios. Le dieron el caballo que estaba sobre la mesa para simular que era la estatuilla, mientras la astróloga del equipo le explicaba que se trataba del "caballo del año chino". Y la invitaron a imaginarse que ya había ganado.

Noelia saltó como si el premio ya fuera suyo, agradeció a APTRA y a los televidentes, y dedicó unas palabras a quienes la acompañaron en su camino. "A la gente de Flores, este se va para el Canal 8, donde comencé. A mis padres, a Fabri, Olivia, a las chicas de Despegadas, que lo manifestamos. Y a toda la gente, a Canal 10, a mis compañeros", expresó.

Antes de soltar el caballo, se le ocurrió una idea: «¿Y si lo llevo a la ceremonia?». "Llevalo como cábala y me lo traés cargado", le propuso la astróloga Maju Villagán.

"¿Se imaginan si me lo gano y subo con el caballo?", planteó. Entonces María Noel Álvarez le hizo prometer que, si llegaba a ganar el Martín Fierro, al menos les dedicaría un saludo a las integrantes de Despegadas, ya que, según bromearon, todas las buenas vibras habían salido del programa.

"Hasta ahora yo estaba manifestando en casa, es la primera vez que lo hago con público", dijo Noelia, con el caballo entre las manos y una promesa por cumplir.