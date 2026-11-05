Rafa Villanueva dio emocionado primer testimonio sobre su internación: "Me salvaron la vida tres veces"

El comunicador Rafael Villanueva brindó su primer testimonio público luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. En el marco de la celebración por los 50 años del Sanatorio Mautone, el conductor de Súbete a mi moto (Canal 12) recordó su extensa internación, durante la cual estuvo al borde de la muerte, y expresó un profundo agradecimiento al equipo médico que lo atendió.

“¿Qué significa el Sanatorio Mautone? La vida. Nada más ni nada menos. No se me ocurre otra cosa para decirte”, comenzó diciendo Villanueva, visiblemente emocionado al recordar su experiencia.

El comunicador ingresó al centro asistencial el 28 de diciembre de 2025, luego de experimentar fuertes dolores a nivel digestivo. Su cuadro se agravó rápidamente y derivó en una infección generalizada que comprometió seriamente su salud.

Permaneció unos 120 días internado, de los cuales más de 100 transcurrieron en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI). Durante ese período atravesó diversas complicaciones y debió someterse a amputaciones en manos y pies debido al grave daño que sufrieron algunos tejidos.

Actualmente, luego de recibir el alta sanatorial, Villanueva continúa con un proceso de rehabilitación en Maldonado, enfocado en recuperar su movilidad y adaptarse a las secuelas que dejó la enfermedad.

En su testimonio, el conductor sorprendió al revelar las sensaciones que experimenta cada vez que vuelve a pasar frente al sanatorio.

“Cuando una persona está más de 100 días en CTI y más de 120 días internada en un lugar, cuando vuelve a pasar por ese lugar las sensaciones deberían no ser buenas. Pero yo cada vez que paso por ahí lo miro con nostalgia, así que imaginate”, expresó.

Rafa Villanueva continúa con su rehabilitación. Foto: Captura de Instagram /ceremarehabilita.

La frase más contundente llegó cuando dimensionó la gravedad de su cuadro y el trabajo de quienes estuvieron a cargo de su atención: “Me salvaron la vida tres veces”, aseguró.

Villanueva destacó especialmente el vínculo que construyó con médicos, enfermeros y funcionarios durante los largos meses de internación.

“Hemos formado una familia con la gente que trabaja allí, enfermeros, intensivistas, fisiatras... Desde el portero Matías hasta el subdirector, solo tenemos palabras de agradecimiento”, manifestó con la voz afectada por la emoción.

También resaltó la coordinación del equipo médico y, sobre todo, el trato humano que recibió en los momentos de mayor vulnerabilidad.

“Muchas de las cosas que se dijeron acá son absolutamente así. Fui testigo de un trabajo en equipo, de una mecánica funcional perfecta y también fui testigo de una humanidad muy grande”, sostuvo.