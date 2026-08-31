El nuevo video de Rafa Villanueva que muestra sus avances: entrenamiento con prótesis, equilibrio y fuerza

El comunicador y conductor uruguayo Rafael Villanueva continúa avanzando en su proceso de rehabilitación luego del grave cuadro de salud que atravesó durante varios meses. Este domingo, el Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) compartió en redes sociales un nuevo video que muestra parte del trabajo que realiza para recuperar fuerza, equilibrio y autonomía.

Las imágenes, de unos 30 segundos, muestran a Villanueva de pie y utilizando prótesis en ambas piernas mientras completa distintos ejercicios dentro de las barras paralelas del centro. En uno de ellos sostiene una pelota entre las piernas y flexiona el cuerpo hacia adelante con los brazos extendidos, sin agarrarse de las barras, como parte de un entrenamiento destinado a trabajar la estabilidad.

“Entrenamiento de equilibrio y fuerza”, dice el texto que acompaña al video, que refleja una nueva etapa de la rehabilitación del conductor de Canal 12.

Desde Cerema explicaron cuál es el objetivo del trabajo que aparece en las imágenes. “En este entrenamiento, la persona realiza ejercicios que buscan mejorar el control del cuerpo, la estabilidad y la fuerza necesaria para desenvolverse con mayor seguridad en sus movimientos cotidianos”, señaló la institución en la publicación realizada este domingo.

El nuevo registro llega poco más de un mes después de que el centro difundiera otro video sobre la evolución de Villanueva. El 26 de julio, Cerema había mostrado al conductor haciendo ejercicios de movilidad, también con prótesis en ambas piernas, orientados al fortalecimiento muscular y la coordinación.

En aquella oportunidad, la institución explicaba que ese trabajo buscaba favorecer “una mayor autonomía para desenvolverse en las actividades de la vida diaria” en pacientes con amputación bilateral. “Cada ejercicio representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para avanzar”, señalaba entonces.

Villanueva atraviesa un largo proceso de recuperación luego de permanecer internado durante más de tres meses a raíz de una infección generalizada que derivó en graves complicaciones de salud. Durante ese período estuvo ingresado en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado, y, como consecuencia del cuadro, debieron realizarle varias amputaciones en los pies y en gran parte de los dedos de las manos.

Tras recibir el alta y volver a su casa, el comunicador comenzó una nueva etapa de recuperación en Cerema, donde trabaja con un equipo especializado para adaptarse al uso de las prótesis y recuperar progresivamente su movilidad e independencia.

Las primeras noticias públicas sobre su evolución habían llegado en abril, cuando se conoció una fotografía de Villanueva todavía internado en el Sanatorio Mautone. En la imagen aparecía acompañado por autoridades de Canal 12, donde desarrolló buena parte de su carrera televisiva.

Desde entonces, las novedades sobre su recuperación han sido difundidas de manera puntual. Los videos publicados por Cerema en las últimas semanas permitieron conocer parte del proceso de rehabilitación y, especialmente, los ejercicios que Villanueva realiza para volver a desenvolverse con autonomía después de las consecuencias que dejó la infección.