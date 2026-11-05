Qué dijo Luis Alberto Carballo sobre política y la etiqueta por participar en un acto del Partido Nacional

Además de una conocida carrera en el Carnaval, Luis Alberto Carballo lleva más de dos décadas frente a las cámaras y conoce bien lo que implica quedar expuesto a la opinión pública. Sin embargo, hay una etiqueta que le tocó enfrentar por una situación puntual: la de ser identificado como simpatizante del Partido Nacional. En una entrevista con Daro Kneubuhler para el segundo programa del streaming Mala Yunta, el conductor recordó cómo surgió ese vínculo y explicó por qué no se siente identificado con ninguna bandera política.

Carballo contó que nunca recibió una propuesta formal para ingresar a la política ni para integrar una lista partidaria. Su acercamiento más concreto ocurrió a través de Diego Dunand, un abogado amigo al que conocía por compartir un grupo de WhatsApp.

Dunand le pidió que lo ayudara a animar y presentar a los oradores y artistas durante el acto de cierre de campaña de la Lista 71 del Partido Nacional, en su club, durante la campaña electoral que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia.

Su participación en ese evento tuvo repercusiones en las redes sociales. Según recordó, comenzó a circular una fotografía suya marcada con un resaltador verde y acompañada por una etiqueta que lo identificaba como el "carnavalero del Partido Nacional".

Frente a esa asociación, Carballo fue contundente al explicar que su trabajo como conductor de eventos no implica una adhesión política. "Si hay gente que le molesta... a mí me contratan, yo soy libre", expresó.

También defendió la posibilidad de votar a distintos partidos según el desempeño de sus dirigentes. "Yo voto al que yo quiero. Vos hacés las cosas mal, no te voto. ¿De qué partido sos? No me importa, pero vos hiciste las cosas mal y no te voy a votar", sostuvo.

El conductor agregó que no le incomoda recibir críticas cuando expresa opiniones sobre asuntos de actualidad en su programa. Entiende que exponerse públicamente implica aceptar que otras personas cuestionen sus posiciones y consideró que eso "es parte del juego".

Luis Alberto Carballo. Foto: Archivo. Foto: Archivo El País

Su trayectoria en televisión y el lugar del humor

Además, en la charla con Daro, Carballo repasó sus más de 20 años en televisión, especialmente en Canal 4, y explicó que prefiere las entrevistas espontáneas antes que seguir una lista de preguntas. También habló de la transformación del humor en la pantalla uruguaya.

"Hace 20 años fui a proponer un programa de humor y me dijeron: 'No hay más programas de humor, hay programas con humor'. Hoy sería muy costoso hacer un programa de humor", recordó, en referencia a los costos que implica mantener elencos numerosos y distintas escenografías.

Además, contó que comenzó a actuar en 1984, en un grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Una parodia de Romeo y Julieta, con vestuario prestado del Carnaval, le abrió las puertas para debutar en 1985. Sobre el teatro uruguayo, destacó que el público local se volvió más exigente y ya no consume cualquier propuesta extranjera.

Los secretos que decidió no revelar y el problema de salud que lo marcó

El conductor de Algo contigo también habló de la información reservada que recibió sobre figuras públicas y que decidió no divulgar. "Tengo datos que guardé y los enterré... prometí que no me iba a meter abajo de la cama de nadie ni donde haya niños", afirmó.

Entre las anécdotas, recordó una entrevista fallida con Ricardo Darín, que tuvo problemas técnicos y terminó generándole vergüenza. "Había delay para el móvil. Prendo la máquina y queriendo hacer chistes... me da vergüenza, no lo quiero ver", contó.

Por último, recordó el tumor que le detectaron en una cuerda vocal en 2018 y el miedo que sintió ante la posibilidad de perder la voz. "El miedo mío era no poder hablar más porque se me terminaba todo", dijo. Finalmente, fue operado en Argentina y pudo recuperarse.