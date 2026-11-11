"No es un amistoso": Araújo y De Arrascaeta antes de Argentina vs. Uruguay y la comparación entre Forlán y Bielsa

La selección uruguaya tendrá este viernes ante Argentina un nuevo amistoso en el comienzo de otra fecha FIFA y significará, además de un clásico, el cuarto partido de Diego Forlán al frente de la Celeste. Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo atendieron a la conferencia de prensa al igual que el entrenador y abordaron varios temas. Desde qué esperan del próximo partido en La Bombonera, hasta el cambio de director técnico desde Marcelo Bielsa a Forlán. El futbolita del Sporting de Lisboa destacó que que ante la albiceleste será un clásico, la vuelta al gol de Darwin Núñez y el de Flamengo destacó, además de a su compañero, la posición en la que lo hace jugar Forlán y habló del vínculo con el público uruguayo.

Maxi Araújo y Giorgian de Arrascaeta en conferencia de prensa:

-La etapa de Forlán está en construcción, ¿cómo sienten los jugadores volver a casa y en qué etapa sienten que están en la selección?

Giorgian de Arracaeta

- Es un momento especial por todo lo que representa Diego Forlán para Uruguay, por cómo es querido por el pueblo, por el respeto que se le tiene. Tanto nosotros como jugadores como cuando fuimos hinchas. Tenerlo es especial, hay una aproximación muy linda con él y la energía es la mejor. Volver a Uruguay después de todo lo negativo que pasó desde lo futbolístico es bueno y en un buen momento para volver a empezar con un grupo muy unido y generando un acercamiento con los hinchas.

- ¿Qué tan importante es que el próximo rival sea Argentina con lo que fue el Mundial para las dos selecciones?

Maximiliano Araújo

- Para nosotros es muy importante estar acá en el país, reencontrarnos con todos los compañeros y la gente que se va sumando. Para nosotros es importante enfrentarnos a grandes selecciones como la Argentina. Vienen haciendo un gran papel en los últimos años en el Mundial y en la Copa América. Es un desafío muy lindo y nos estamos preparando muy bien. El viernes va a ser un gran partido porque nosotros sentimos que estamos creciendo como grupo y como equipo.

- Giorgian, ¿te estás sintiendo cómo en la posición que te está ubicando Forlán, detrás de ‘9’? Maxi (Araújo) también llega en un momento importante y con gol.

Giorgian de Arrascaeta

- Si, principalmente la confianza que Diego nos ha brindado desde que llegó. Es un entrenador que está muy próximo al entrenador y siempre te está dando opciones y movimientos dentro de la cancha. Desde mi posición es el ejemplo de un ‘10’ que tenía todo: hacía jugar y tenái mucho gol. Hablando de Maxi es un jugador muy importante para nuestra selección porque deja la vida en la cancha y además tiene gol.

-¿Cambia que el rival sea Argentina el rival para buscar un resultado más que un funcionamiento el viernes?

Maximiliano Araújo

- Sin dudas que sí porque para nosotros es un partido muy importante, un clásico, no lo tomamos como un amistoso y creo que lo más importante es ganar y después siempre van a haber cosas para corregir, pero cuando ganas es mucho mejor y como se dice a veces, los clásicos se ganan como sea. Para nosotros es importante ganar y tener un buen funcionamiento, seguir creciendo, pero más importante es ganar.

Maxi Araújo en conferencia de prensa previo al amistoso entre Argentina y Uruguay. Foto: Leonardo Mainé | El País

- Josema Giménez dijo que se había roto un poco el vínculo con la gente, ¿por qué sentís que pasó eso?

Giorgian de Arrascaeta

- Creo que primeramente por los resultados. Cuando no hay resultados siempre son cuestionados los trabajos, los grupos y los jugadores. Nosotros también lo sentimos como grupo cuando las cosas no salen bien y salen cosas en la prensa que le tocan a algunos jugadores y cosas que no son reales. Eso crea un conflicto que nos hace sentirnos más alejados. En un recomenzar ahora es importante abrazar este nuevo equipo y nuevos jugadores que están llegando. La ilusión que tiene este grupo con el jugador es la mejor.

- Recién está comenzando este proceso de Forlán. ¿Cuáles son los cambios que ustedes ven con respecto al proceso anterior? Tanto fuera como dentro de la cancha

Giorgian de Arrascaeta

- Cada entrenador tiene su librito y su forma de trabajar. Marcelo quizás era más intenso, se trabajaba más en la parte aeróbica y con Diego encontramos un entrenamiento más posicional, más con pelota y por gusto de jugadores uno se puede encontrar más a gusto con uno que con otro. Creo que lo principal es la motivación que hay en los compañeros y en el grupo y tener a una persona del tamaño de Forlán del otro lado, motiva mucho también.

Giorgian de Arrascaeta en conferencia de prensa previo al amistoso entre Argentina y Uruguay. Foto: Leonardo Mainé | El País

- Volvió Darwin (Núñez) a convertir y todos fueron a saludarlo. También le hicieron una especie de cortejo cuando le dieron los premios post partido. ¿Qué significa él para ustedes?

Maximiliano Araújo

- Es una pieza fundamental. Es un jugador increíble que venía teniendo una sequía con la selección y era el primero que lo sufría y el que más lo trabajaba. La felicidad es de todo el grupo porque volvió a convertir y a darnos esa alegría que nos dio durante mucho tiempo. Ahora viene creciendo mucho, está jugando en su nuevo equipo y para nosotros es muy importante. Ojalá que el viernes pueda convertir como lo hizo en la Eliminatoria contra ellos. Es un jugador fantástico.

- ¿Qué clima esperan en la Bombonera? Para Argentina es especial porque es el primero sin Messi

Giorgian de Arrascaeta

- Por el momento que vive Argentina, por el grupo y lo que representa quizás ellos lo ven con un clima más afectivo por la relación que tienen con el hincha. Capaz es más de disfrute para ellos, pero para nosotros es seguir preparándonos y ver cosas que se vieron en los partidos anteriores.