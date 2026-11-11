Publicaron los audios del VAR de Peñarol-Wanderers por la fecha 13 del Clausura: "¿No tenés más nada aparte de eso?"

El enfrentamiento entre Peñarol y Wanderers (1-1) en el Parque Federico Omar Saroldi, por la fecha 13 del Torneo Clausura, tuvo varias jugadas polémicas y fue muy comentada por la altura en la que la transmisión debió colocar las cámaras. Durante el encuentro, el VAR intervino en varios momentos: un penal de Germán Pezzella que fue anulado, el gol invalidado a Abel Hernández, la expulsión de Nicolás Fernández que terminó transformándose en amarilla y la convalidación del tanto de Facundo Labandeira fueron algunas de las intervenciones que marcaron el desarrollo del partido.

Sin embargo, en el audio del VAR, solo se recoge el fragmento del gol validado para Wanderers: cuando corrían 71 minutos Labandeira recibió un pase filtrado largo, picó al espacio y definió con exactitud en el mano a mano con Washington Aguerre. Sin embargo, en primera instancia cobraron posición adelantada del atacante. Tras el chequeo del VAR, el árbitro Leodán González fue notificado de que estaba habilitado y terminó sancionando gol para el Bohemio.

"En la jugada previa al gol del equipo de camiseta roja (Wanderers), el árbitro asistente considera que el jugador atacante que finalmente convierte el gol se encontraba en posición de fuera de juego y siguiendo el procedimiento establecido ante una posible revisión VAR demora su señalización", explica la voz en off del video.

Y añade: "Luego de que se produce el gol durante el chequeo protocolar el VAR analiza la situación y mediante la construcción de las líneas virtuales determina que el atacante se encontraba habilitado por un defensor adversario. Al tratarse de una situación factual el VAR informa al árbitro que debe modificar la decisión inicial y validar el gol".

Cuando se trazan las líneas, se escucha como los integrantes del VAR, Diego Dunajec y Nicolás Tarán, hablan sobre las tomas y uno de ellos le dice "¿no tenés más nada aparte de eso?", a lo que le responden de manera negativa. "No hay más nada".

Tras esa determinación, el VAR chequea un "reclamo de Peñarol por una posible falta" de José Alberti sobre Lucas Ferreira. A lo que los árbitros definen como que "no es nada": "hombro con hombre" y "cuerpo y cuerpo".

"Concordamos que no es nada y está habilitado", se oye, para luego confirmar la habilitación: "Cambio de decisión, gol de Wanderers".

El equipo arbitral de Peñarol vs Wanderers

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Diego Dunajec y Nicolás Tarán.