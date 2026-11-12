El mensaje de Diego Aguirre a los hinchas de Peñarol: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”

Peñarol tiene en claro que llegó el momento de volver a la victoria para seguir en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 sin importar los resultados de los demás. En ese sentido, Diego Aguirre le dejó un mensaje a los hinchas Mirasoles de cara al final de la temporada: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”.

Este domingo Peñarol visita el Estadio Luis Franzini, desde la hora 20:00, para enfrentarse ante Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura. El conjunto aurinegro arrastra una racha de cinco partidos sin poder ganar entre todas las competencias y está urgido de poder volver al triunfo por su lucha de continuar en la cima de la Anual.

“Es un momento clave, un momento importantísimo del año”, inició Aguirre en un video que publicó Peñarol en sus redes sociales. “Sabemos que estamos en deuda, que nos gustaría estar mejor, pero no hay excusas. Dependemos de nosotros y vamos a ir por el objetivo que tenemos de ganar el campeonato”, agregó el entrenador del aurinegro.

Asimismo, le consultaron por un posible mensaje al hincha, a lo que respondió: “Y a la gente que bancó, a la gente agradecido siempre por todas las cosas vividas, por los mejores recuerdos, y que estemos unidos, que los precisamos, que es momento de ganar este campeonato entre todos. Así que a mirar para adelante con optimismo y a confiar en la grandeza de Peñarol”.

“¿A la gente? Que estemos unidos, que los precisamos, que es momento de ganar este campeonato entre todos”.



Diego Aguirre pic.twitter.com/vhSJHvbZUB — PEÑAROL (@OficialCAP) November 12, 2026

La última victoria del Mirasol se dio el pasado 4 de octubre cuando venció 1-0 a Racing con un gol de Matías Arezo en el minuto 89. Tras ese triunfo, sumó tres empates (1-1 ante Progreso, 0-0 frente a Juventud de Las Piedras y 1-1 contra Wanderers) y dos derrotas (1-0 ante Liverpool y 2-0 contra Montevideo City Torque que lo eliminó de la Copa AUF Uruguay).

Matías Arezo festeja un gol agónico con la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

El aurinegro es el líder de la Tabla Anual con 65 puntos, lo persiguen a tan solo dos unidades Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, Nacional está a cuatro unidades, luego se encuentra Racing con 60 y Liverpool con 59.

Los detalles de la fecha 14 del Torneo Clausurua

Jueves 12 de noviembre:

Cerro Largo vs. Progreso

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Ubilla

Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela

Viernes 13 de noviembre:

Montevideo City Torque vs. Racing

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

Sábado 14 de noviembre:

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

Nacional vs. Albion

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

Domingo 15 de noviembre:

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

Defensor Sporting vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez

Cuarto: Federico Arman

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Lunes 16 de noviembre:

Wanderers vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez

Cuarto: Marcelo García

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso