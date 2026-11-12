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    El País Ovación Fútbol

    El mensaje de Diego Aguirre a los hinchas de Peñarol: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”

    El Mirasol debe volver a la victoria en su visita al Franzini para medirse con Defensor Sporting y continuar como líder de la Anual. “Depende de nosotros y vamos a ir por el objetivo”, afirmó el DT.

    El País
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    12/11/2026, 20:50
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    Diego Aguirre durante el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay.
    Diego Aguirre durante el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay.
    Foto: Estefanía Leal.

    Peñarol tiene en claro que llegó el momento de volver a la victoria para seguir en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 sin importar los resultados de los demás. En ese sentido, Diego Aguirre le dejó un mensaje a los hinchas Mirasoles de cara al final de la temporada: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”.

    El equipo de Uruguay que se perfila para enfrentar a Argentina en un clásico que podrá tener 11 cambios por equipo

    Este domingo Peñarol visita el Estadio Luis Franzini, desde la hora 20:00, para enfrentarse ante Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura. El conjunto aurinegro arrastra una racha de cinco partidos sin poder ganar entre todas las competencias y está urgido de poder volver al triunfo por su lucha de continuar en la cima de la Anual.

    “Es un momento clave, un momento importantísimo del año”, inició Aguirre en un video que publicó Peñarol en sus redes sociales. “Sabemos que estamos en deuda, que nos gustaría estar mejor, pero no hay excusas. Dependemos de nosotros y vamos a ir por el objetivo que tenemos de ganar el campeonato”, agregó el entrenador del aurinegro.

    Asimismo, le consultaron por un posible mensaje al hincha, a lo que respondió: “Y a la gente que bancó, a la gente agradecido siempre por todas las cosas vividas, por los mejores recuerdos, y que estemos unidos, que los precisamos, que es momento de ganar este campeonato entre todos. Así que a mirar para adelante con optimismo y a confiar en la grandeza de Peñarol”.

    La última victoria del Mirasol se dio el pasado 4 de octubre cuando venció 1-0 a Racing con un gol de Matías Arezo en el minuto 89. Tras ese triunfo, sumó tres empates (1-1 ante Progreso, 0-0 frente a Juventud de Las Piedras y 1-1 contra Wanderers) y dos derrotas (1-0 ante Liverpool y 2-0 contra Montevideo City Torque que lo eliminó de la Copa AUF Uruguay).

    Matías Arezo festeja un gol agónico con la camiseta de Peñarol
    Matías Arezo festeja un gol agónico con la camiseta de Peñarol.
    Foto: Ignacio Sánchez

    El aurinegro es el líder de la Tabla Anual con 65 puntos, lo persiguen a tan solo dos unidades Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, Nacional está a cuatro unidades, luego se encuentra Racing con 60 y Liverpool con 59.

    Los detalles de la fecha 14 del Torneo Clausurua

    Jueves 12 de noviembre:

    Cerro Largo vs. Progreso
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Ubilla
    Árbitro: Santiago Motta
    Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas
    Cuarto: Federico Modernell
    VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela

    Viernes 13 de noviembre:

    Montevideo City Torque vs. Racing
    Hora: 17:00
    Estadio: Estadio Franzini
    Árbitro: Gustavo Tejera
    Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
    Cuarto: Ruben Umpiérrez
    VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo

    Sábado 14 de noviembre:

    Central Español vs. Boston River
    Hora: 10:00
    Estadio: Parque Palermo
    Árbitro: Andrés Matonte
    Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
    Cuarto: Juan Cianni
    VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

    Deportivo Maldonado vs. Cerro
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Domingo Burgueño
    Árbitro: Hernán Heras
    Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
    Cuarto: Pablo Silveira
    VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

    Nacional vs. Albion
    Hora: 20:00
    Estadio: Gran Parque Central
    Árbitro: Esteban Guerra
    Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
    Cuarto: Jonathan de León
    VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui

    Domingo 15 de noviembre:

    Danubio vs. Liverpool
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
    Árbitro: Javier Feres
    Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
    Cuarto: Anahí Fernández
    VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez

    Defensor Sporting vs. Peñarol
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Franzini
    Árbitro: Javier Burgos
    Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
    Cuarto: Federico Arman
    VAR: Antonio García y Richard Trinidad

    Lunes 16 de noviembre:

    Wanderers vs. Juventud
    Hora: 20:00
    Estadio: Parque Viera
    Árbitro: Esteban Ostojich
    Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
    Cuarto: Marcelo García
    VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

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