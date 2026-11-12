El mensaje de Diego Aguirre a los hinchas de Peñarol: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”
El Mirasol debe volver a la victoria en su visita al Franzini para medirse con Defensor Sporting y continuar como líder de la Anual. “Depende de nosotros y vamos a ir por el objetivo”, afirmó el DT.
Peñarol tiene en claro que llegó el momento de volver a la victoria para seguir en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 sin importar los resultados de los demás. En ese sentido, Diego Aguirre le dejó un mensaje a los hinchas Mirasoles de cara al final de la temporada: “Es momento de ganar este campeonato entre todos”.
Este domingo Peñarol visita el Estadio Luis Franzini, desde la hora 20:00, para enfrentarse ante Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura. El conjunto aurinegro arrastra una racha de cinco partidos sin poder ganar entre todas las competencias y está urgido de poder volver al triunfo por su lucha de continuar en la cima de la Anual.
“Es un momento clave, un momento importantísimo del año”, inició Aguirre en un video que publicó Peñarol en sus redes sociales. “Sabemos que estamos en deuda, que nos gustaría estar mejor, pero no hay excusas. Dependemos de nosotros y vamos a ir por el objetivo que tenemos de ganar el campeonato”, agregó el entrenador del aurinegro.
Asimismo, le consultaron por un posible mensaje al hincha, a lo que respondió: “Y a la gente que bancó, a la gente agradecido siempre por todas las cosas vividas, por los mejores recuerdos, y que estemos unidos, que los precisamos, que es momento de ganar este campeonato entre todos. Así que a mirar para adelante con optimismo y a confiar en la grandeza de Peñarol”.
“¿A la gente? Que estemos unidos, que los precisamos, que es momento de ganar este campeonato entre todos”.— PEÑAROL (@OficialCAP) November 12, 2026
Diego Aguirre pic.twitter.com/vhSJHvbZUB
La última victoria del Mirasol se dio el pasado 4 de octubre cuando venció 1-0 a Racing con un gol de Matías Arezo en el minuto 89. Tras ese triunfo, sumó tres empates (1-1 ante Progreso, 0-0 frente a Juventud de Las Piedras y 1-1 contra Wanderers) y dos derrotas (1-0 ante Liverpool y 2-0 contra Montevideo City Torque que lo eliminó de la Copa AUF Uruguay).
El aurinegro es el líder de la Tabla Anual con 65 puntos, lo persiguen a tan solo dos unidades Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, Nacional está a cuatro unidades, luego se encuentra Racing con 60 y Liverpool con 59.
Los detalles de la fecha 14 del Torneo Clausurua
Jueves 12 de noviembre:
Cerro Largo vs. Progreso
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Ubilla
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Sebastián Schroeder y Agustín de Armas
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Diego Rivero y Eduardo Varela
Viernes 13 de noviembre:
Montevideo City Torque vs. Racing
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Ruben Umpiérrez
VAR: Andrés Cunha y Héctor Bergalo
Sábado 14 de noviembre:
Central Español vs. Boston River
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Hector Bergaló y Heber Godoy
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Nacional vs. Albion
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui
Domingo 15 de noviembre:
Danubio vs. Liverpool
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez
Defensor Sporting vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Carlos Barreiro y Juan Álvarez
Cuarto: Federico Arman
VAR: Antonio García y Richard Trinidad
Lunes 16 de noviembre:
Wanderers vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez
Cuarto: Marcelo García
VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
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