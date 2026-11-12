Peñarol sigue imparable en la Liga Uruguaya de Básquetbol: venció a Aguada 82-66 y continúa como único invicto

La Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo este miércoles la disputa de una nueva jornada y al triunfo de Defensor Sporting sobre Larrañaga, se le sumó el de Peñarol frente a Aguada en cifras de 82 a 66.

En el Palacio Peñarol, el equipo de Leandro García Morales tuvo otra muy buena actuación colectiva pero una exuberante actuación de Santiago Vescovi, figura con 26 puntos y seis asistencias.

Luego de un primer cuarto con buen goleo de ambos lados y dominio Mirasol, el local se fue al primer descanso 20-25 arriba para solventar esa actuación en un segundo parcial que terminó ganando 26-18 para irse como vencedor de la primera mitad en cifras de 51 a 38.

A pesar de un intento de reacción de Aguada, que en el tercer período le bajó considerablemente el goleo a Peñarol con un parcial de 14-7, el aurinegro puso un aplastante 24-14 en los últimos 10 minutos para sellar una muy buena victoria por 82 a 66 para seguir siendo el único invicto del torneo en estas cinco primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Leandro García Morales, entrenador de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Santiago Vescovi con una deslumbrante actuación de 26 puntos y seis asistencias lideró a un Peñarol que también tuvo el aporte de Nicola Pomoli con 16 puntos y Skyler Hogan con 14 unidades, siete rebotes y dos asistencias.

Por el lado de Aguada, lo mejor vino desde el banco de suplentes —hubo 40 puntos desde la banca— con los 18 de Joaquín Rodríguez, quien además capturó tres rebotes y puso dos asistencias.

Jamil Wilson fue el más destacado de los titulares aguateros con 10 puntos y cuatro rebotes en un equipo que no tuvo puntos del Pepo Santiago Vidal y que además, tuvo problemas para defender la pintura, rubro en el que el Carbonero le puso 40 unidades.

Con esta victoria, Peñarol llegó a cinco triunfos en la misma cantidad de presentaciones en este comienzo de temporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol y lidera la tabla en puntos perdidos ya que es el único invicto del torneo que en puntos ganados tiene a Goes y Biguá como punteros con cinco victorias y una derrota cada uno.

Nicola Pomoli en el triunfo de Peñarol frente a Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027

Los partidos y horarios del jueves 12 de noviembre en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027

Este jueves continúa la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 con dos encuentros. Desde la hora 19:15 y en la calle Velsen, Unión Atlética recibirá la visita de Biguá, uno de los líderes.

Por otra parte y desde la hora 21:30 en el Polideportivo del Gran Parque Central —donde ya podrá recibir a sus hinchas— Nacional tendrá la visita de Urunday Universitario en un encuentro en el que el tricolor, que viene de tres derrotas consecutivas y que solo ganó en una de sus cinco presentaciones hasta el momento.

Cabe recordar que los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol pueden verse en vivo a través de VTV y Basquet Pass.