Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Hebraica Macabi vs. Unión Atlética y Atenas vs. Goes siguen la sexta fecha

La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa su sexta fecha con dos partidos. A partir de las 19:15, Hebraica Macabi busca revalidar el triunfo ante Nacional, recibiendo a un Unión Atlética complicado. A las 21:30 habrá un duelo entre equipos que pelean en sectores opuestos de la tabla. Goes va por la punta, frente a un Atenas en racha negativa.

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Hebraica Macabi vs. Unión Atlética

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

La UA tuvo un mejor comienzo, con Mauro Zubiaurre como su principal vía de generación. Macabi, que había comenzado trancado y dependiente de lo que produjeran sus extranjeros, creció en base a los triples en transición de sus nacionales.

La previa

Hebraica Macabi viene de sorprender con un sólido triunfo en el Polideportivo del Gran Parque Central, para reponerse de un arranque irregular en el campeonato. Al Estadio Romeno Schinca llega Unión Atlética buscando cambiar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Pero en la última tuvo un buen debut de Devante Wallace, que ilusiona al azulgrana a cambiar la pisada pese a la caída con Peñarol. Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Gonzalo Salgueiro y Gonzalo Paz.

Atenas vs. Goes

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La punta se pone en juego en el partido de fondo, donde Goes, luego del triunfo clásico, visite a Atenas en busca de alcanzar a Biguá en lo más alto, arrastrando cuatro triunfos al hilo. Pero su visita al Antonio María Borderes tiene la incógnita del debut de Daniel Lovera, que buscará cambiar la imagen de las Alas Negras luego de una estrepitosa caída ante un rival directo, como Larrañaga. Impartirán justicia Andrés Bartel, Gastón Rodríguez y Martín Rial.

