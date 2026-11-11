Liga Uruguaya de Básquetbol: Defensor Sporting logró vencer a Larrañaga en un duelo clave por la parte de abajo

Sigue la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el partido de primera hora entre Defensor Sporting y Larrañaga. Son dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de las posiciones.

Primer tiempo

En los primeros diez minutos se vio un partido parejo en el que Defensor Sporting fue más incisivo que su rival. Contó con Mateo Giano siendo importante a la hora de convertir, mientras que por el lado de Larrañaga se lució Joaquín Osimani.

Sin embargo, en el segundo cuarto la paridad predominó, pero Larrañaga fue un poco más que su rival. Por eso logró llevarse el resultado a su favor en el descanso por una renta de una unidad (44-43).