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    El País Ovación Basquetbol

    Liga Uruguaya de Básquetbol: Defensor Sporting logró vencer a Larrañaga en un duelo clave por la parte de abajo

    El violeta se llevó un buen triunfo 91-85 tras un excelente último cuarto ante Larre para alcanzar la tercera victoria en la certamen más importante de nuestro país.

    El País
    El País
    11/11/2026, 20:18
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    Juan Santiso.
    Juan Santiso.
    Foto: @DSCbasquet.

    Sigue la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el partido de primera hora entre Defensor Sporting y Larrañaga. Son dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de las posiciones.

    La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26-27: tras triunfos de Macabi ante la UA y Goes sobre Atenas

    Primer tiempo

    En los primeros diez minutos se vio un partido parejo en el que Defensor Sporting fue más incisivo que su rival. Contó con Mateo Giano siendo importante a la hora de convertir, mientras que por el lado de Larrañaga se lució Joaquín Osimani.

    Sin embargo, en el segundo cuarto la paridad predominó, pero Larrañaga fue un poco más que su rival. Por eso logró llevarse el resultado a su favor en el descanso por una renta de una unidad (44-43).

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