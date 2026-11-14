Cuándo y dónde vuelve a jugar la selección de Uruguay en lo que será su último partido del año

La selección de Uruguay cosechó una gran victoria ante Argentina por 2-1 en la Bombonera. La Celeste volvió a ganarle a la Albiceleste en Buenos Aires y en ese mismo escenario: la última vez había sido el 16 de noviembre de 2023 por la quinta fecha de las Eliminatorias.

Ahora, el equipo que dirige técnicamente Diego Forlán emprende la vuelta a Montevideo tras lo que fue su duelo ante el combinado albiceleste en la Bombonera, porque ya tiene otro objetivo en la mira: su duelo frente a República Dominicana.

La Celeste vuelve a salir a escena el martes 17 de noviembre contra el combinado centroamericano en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, desde la hora 20:30, en lo que será su último partido en el año.

Diego Forlán en La Bombonera en Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

El 2026 de la selección uruguaya estuvo marcado por el magro Mundial en Canadá, México y Estados Unidos donde quedó eliminada en la fase de grupos. El elenco celeste, que era dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, terminó en el tercer puesto del Grupo H al igualar 1-1 contra Arabia Saudita, empatar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 a manos de España, que se quedaría con el título.

Tras la salida del argentino Bielsa, la AUF decidió contratar a Forlán para que se hiciera cargo de la Sub 20 —que desde el próximo 22 de enero disputará el Sudamericano de la categoría— y de forma interina dirigiera la mayor. Esto porque el año que viene habrán elecciones en la casa madre del fútbol uruguayo.

En tal sentido, el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 alcanzó su cuarto partido al mando de la selección uruguaya y ahora irá por el quinto que se llevará a cabo en Maldonado.

El plan de Forlán para esta doble fecha FIFA

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya, en conferencia de prensa previo al amistoso ante Argentina. Foto: Leonardo Mainé | El País

En la conferencia de prensa del pasado miércoles en el Complejo Celeste, Forlán comentó cuál sería su plan de cara a esta doble fecha FIFA en la que convocó a 28 futbolistas. En ese sentido, Cachavacha mencionó lo siguiente: “Sobre la rotación habrá que ver. Hay un número grande de jugadores y me gustaría poder rotar, pero primero está el partido de Argentina”.

La lista de convocados de Uruguay

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)