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    El País Ovación Fútbol

    Uruguay compartirá grupo con Brasil y Argentina en la Conmebol Sub 20 que se jugará en Colombia en 2027: el formato

    Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos para la competición que se jugará el año próximo desde el 22 de enero al 7 de febrero con la participación de las 10 selecciones miembro.

    El País
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    13/11/2026, 13:33
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    El momento en el que Uruguay pasa a integrar el grupo B de la la CONMEBOL Sub 20 2027.
    El momento en el que Uruguay pasa a integrar el grupo B de la la CONMEBOL Sub 20 2027.
    Foto: Captura CONMEBOL en Youtube.

    Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Sub 20 que se jugará en Colombia en 2027 desde el 22 de enero al 7 de febrero con la participación de las 10 selecciones. La selección uruguaya Sub 20 integra el grupo B junto con Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia.
    Por su parte, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú conforman el grupo A.

    De acuerdo a lo que estipula el formato de la competición, los que terminen en los cuatro primeros lugares de la fase final obtendrán un cupo directo para el Mundial Sub 20 que también se disputará en 2027.

    El torneo cuenta con dos etapas: la fase de grupos, que se jugará en formato de todos contra todos a una sola rueda, por los puntos, según señala la página web oficial de Conmebol. Al cabo de esta etapa, los cuatro primeros clasificados de cada grupo pasarán a la fase final, que se caracterizará por cruces directos: semifinales, partidos pre-clasificatorios, clasificatorios a la Copa Mundial Sub20 de la FIFA 2027 y final.

    Cabe recordar que el vigente campeón de la Conmebol Sub 20 es Brasil, por lo que encabeza el grupo B. En tanto, Colombia, por ser anfitrión, ocupa ese lugar en el grupo A.

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