¿A qué hora juega Uruguay contra Argentina por el amistoso internacional de hoy 13 de noviembre?

Una nueva edición del clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay se disputará hoy viernes 13 de noviembre de 2026 en la Bombonera de Buenos Aires. El choque comenzará a las 20:00 horas.

Será la primera prueba de fuego de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya. Por ahora lleva dirigidos tres partidos, todos amistosos, que terminaron con goleadas a favor frente a India y Corea del Sur (6-1 y 4-1), y una derrota de 3-1 frente a Japón.

Por el lado argentino, Lionel Scaloni afronta su primera fecha FIFA sin Lionel Messi, retirado de su selección.

Después de enfrentar a Argentina, Uruguay completará la doble fecha el martes 17 de noviembre frente a República Dominicana en el Campus de Maldonado. Ese mismo día, Argentina recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Probables equipos titulares para Argentina vs. Uruguay

Para el cruce, el equipo que Forlán parará será con los titulares y se perfila de la siguiente manera: Christopher Fiermarín irá al arco, la defensa estará conformada por Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur harán el doble cinco; Federico Valverde y Maximiliano Araújo irán por delante de los laterales y Giorgian de Arrascaeta atrás de Darwin Núñez, que será el nueve.

Diego Forlán, director técnico de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé | El País

Scaloni, por su parte, tiene varias incógnitas para diseñar el equipo. El arquero será Gerónimo Rulli. Además, sin Cristian “Cuti” Romero, afuera por lesión, la otra incógnita está en el sector izquierdo: si juega Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

En el medio serán fijos Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pero Exequiel Palacios y Valentín Barco se disputan el lugar restante. Ante la ausencia de Lautaro Martínez, también por lesión, el entrenador campeón del mundo en 2022 deberá rearmar el ataque que desde hoy comenzará a buscar su engranaje sin Messi. Nicolás Paz y Julián Álvarez tienen sus lugares asegurados, pero falta un tercero, que estará entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Uruguay?

El choque estará disponible para Uruguay a través de las señales de DSports en cable y las aplicaciones DGO y Flow. Además, se podrá ver en AUF.TV y Antel TV.

Para ver el partido desde el territorio argentino, las señales que lo transmitirán son TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play y mitelefe.

Los antecedentes más recientes

La penúltima vez que ambos equipos se vieron las caras también fue en la Bombonera. Ese 16 de noviembre del 2023, en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias, Ronald Araujo y Darwin Núñez (titulares hoy también), le dieron la victoria a un Uruguay que, con Marcelo Bielsa, había desplegado un fútbol que hacía tiempo no se le veía y ante un rival que venía de ser campeón del mundo.

Darwin Núñez festejando un gol con Uruguay. Foto: @Uruguay en X.

Hoy los equipos volverán a encontrarse luego de lo que fue la derrota celeste por 1-0 con gol de Thiago Almada en 21 de marzo del 2025, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.