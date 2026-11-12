El plan de Forlán para los partidos de Uruguay en noviembre: qué busca mejorar y la idea ante República Dominicana

La selección de Uruguay prepara el clásico del Río de la Plata ante Argentina de mañana en la Bombonera en lo que será el primer amistoso del mes de noviembre. A la Celeste le sirve porque es un rival de fuste y un adversario al siempre le quiere ganar. Asimismo, es una buena prueba para este proceso que está comenzando bajo la órbita de Diego Forlán.

Cachavacha acumula tres partidos en el lomo tras la gira en Asia: cosechó dos victorias (4-1 ante Corea y 6-1 frente a India) y una derrota (3-1 Japón). Por eso, este partido ante el bicampeón de América y finalista del último Mundial será una buena prueba para poder seguir mejorando la idea que busca el entrenador.

“Quedé muy conforme con los primeros tres partidos, pese a lo que fue la derrota del primer partido con Japón en el último minuto. Por el partido y cómo se llegó, jugamos como se había previsto y lo habíamos trabajado el día anterior. Con Corea tuvimos un nivel futbolístico muy bueno ante una selección de gran nivel y ante India bajamos, ellos empataron y era un partido complicado, pero después apareció la jerarquía y el juego de Uruguay”, relató Forlán en conferencia de prensa sobre sus primeros tres encuentros.

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya, en conferencia de prensa previo al amistoso ante Argentina. Foto: Leonardo Mainé | El País

Remarcó qué espera continuar puliendo ante la Albiceleste y cuatro días más tarde frente a República Dominicana en Maldonado. “Hay que seguir por esa línea, seguir trabajando y ser ofensivos teniendo un balance y un control de la zona defensiva”, afirmó.

La posible rotación ante República Fernández

Ignacio de Arruabarrena, Sebastián Jaume y Bruno Damiani -la gran sorpresa de la lista- son los tres futbolistas que convocó Forlán y que aún no han tenido minutos con la camiseta celeste. Está Martín Satriano, quien ya jugó con Uruguay, pero fue hace cuatro años.

Todo esto y más el hecho de que citó a 28 futbolistas, le abre la posibilidad al entrenador a cambiar bastante el once de cara al duelo con el elenco centroamericano.

Forlán comentó cuál su plan: “Sobre la rotación habrá que ver. Hay un número grande de jugadores y me gustaría poder rotar, pero primero está el partido de Argentina”.

La selección uruguaya parte hoy en vuelo chárter rumbo a Buenos Aires para poder disputar el clásico frente a Argentina en busca de buenas sensaciones adentro de la cancha.

A su vez, será la primera prueba del combinado albiceleste post el retiro de Lionel Messi y Uruguay querrá sacar provecho de ese hecho.