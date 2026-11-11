De cara al Mundial 2030, instalarán afuera del Estadio Centenario un arco inspirado en el afiche de 1930

El Ministerio de Turismo y la Intendencia de Montevideo prevén instalar un arco en el entorno del Estadio Centenario de cara al Mundial 2030. Se trata de una intervención inspirada en el afiche de la Copa del Mundo de 1930, que fue diseñado por el artista Guillermo Laborde.

Consistirá en “un arco con tarima y demás elementos complementarios”, según el convenio que se firmará entre las partes y que consta en una resolución de la intendencia.

“Tendrá como finalidad promover y jerarquizar el proceso de preparación de Montevideo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030, fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad y del país, y generar un espacio de encuentro, participación y apropiación ciudadana vinculado a dicho acontecimiento de relevancia internacional”, dice el convenio.

Afiche del Mundial de Fútbol de 1930, realizado por el artista Guillermo Laborde Museo Nacional de Artes Visuales

El Ministerio de Turismo se encargará de los costos, del diseño, la ejecución y el mantenimiento de la estructura.

De acuerdo al convenio, el patrimonio histórico vinculado al fútbol y los eventos deportivos de esta magnitud son “activos estratégicos para el desarrollo del turismo deportivo”.

La comuna, por su parte, autorizará la instalación y brindará acompañamiento técnico e institucional.

El arco se instalará cerca de la entrada al Museo del Fútbol, pero la ubicación específica se determinará entre las partes.

La intención es que sea compatible con uno de los recorridos que tiene el Bus Turístico de la intendencia, que justo se detiene frente al museo.

Según supo El País, se prevé instalar la obra "en los próximos meses".

El ministerio tendrá la responsabilidad de retirar la estructura, y dejar el espacio público como estaba originalmente, una vez termine el Mundial 2030 o cuando esto se defina junto a la intendencia.

Reforma del estadio

Para el Mundial 2030, que incluirá por lo menos un partido en Uruguay, está previsto reformar el Estadio Centenario. El proyecto incluye, entre otras cosas, ampliar la capacidad de 60 mil a 63 mil espectadores y techar gran parte del estadio, menos el sector de la Torre de los Homenajes.

La expectativa es que las obras comiencen “a partir de abril de 2027”, dijo el presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Gonzalo Trabal, a El País en el mes de octubre.

Para llevar adelante este proyecto, que implicará licitaciones y llamados internacionales, las autoridades decidieron cambiar la gestión del estadio y crear una "nueva CAFO".

Estadio Centenario. Render que la AUF le llevó a la FIFA en 2024 para ilustrar cómo proyectaba renovar el estadio para el Mundial 2030, pero podría tener cambios. Foto: AUF

Esta comisión fue creada en 1929 para administrar el estadio. Está integrada por miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), propietaria de la infraestructura, y la Intendencia de Montevideo, dueña del terreno.

Lleva casi cien años funcionando, pero las autoridades quieren que tenga mayor respaldo y por eso pasará a ser una asociación civil con personería jurídica.

En octubre, la Junta Departamental autorizó a la intendencia a formar una asociación civil con la AUF. Ahora, falta el aval del Parlamento.